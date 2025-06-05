Unanimidad para que la Junta elabore un protocolo de vigilancia y control de la enfermedad causada por la picadura de garrapata

Publicado por Ical Valladolid Creado: Actualizado:

La Comisión de Sanidad de las Cortes de Castilla y León aprobó hoy por unanimidad una proposición no de ley del Grupo Socialista, pactada con enmiendas transaccionales del resto de los grupos, en la que se insta a la Junta a elaborar un protocolo de vigilancia y control de la enfermedad de Lyme causada por la picadura de garrapata.

La propuesta, que recoge las aportaciones de PP, Vox, UPL-Soria Ya y Francisco Igea, insta tambie´n a la concienciación de la población en general sobre la prevención y los pasos a seguir una vez producida la picadura, al incremento de la formación de los profesionales y a instar al Gobierno a contar con un registro nacional de casos de esta enfermedad tanto de crónicos como de agudos conforme al existe plan nacional.

El texto fue defendido por la procuradora socialista Rosa Rubio que defendió la necesidad de un diagnóstico y detección precoz y recordó que en muchos pacientes, incluso hasta años después, se evidencian una serie de síntomas que varían en función de la fase de la enfermedad en la que se encuentre.

En su turno, la popular Lorena de la Fuente manifestó que la Consejería de Sanidad no está parada y tiene un plan de vigilancia permanente ante infecciones causadas por la fauna, donde se incluye la garrapata, por lo que planteó una enmienda para “seguir impulsando” lo que se hace, pero la socilista respondió con una transacción, finalmente, asumida por todos.

Durante este periodo comprendido entre 2005 y 2019, se registraron 1.865 pacientes ingresados con enfermedad de Lyme, con un incremento de las hospitalizaciones en 15 años de un 191 por ciento, según el informe del Centro Nacional de Epidemiología del Instituto de Salud Carlos III, al que se alude en la iniciativa socialista.

La Administración sanitaria debe redoblar los esfuerzos dirigidos a ampliar y profundizar en los tratamientos que se dispensan a las personas aquejadas por la enfermedad de Lyme, en lo que coincidieron todos los ponentes.

Es prioritario centra la atención en la práctica de una medicina que base la relación médico-paciente en el entendimiento, para mejorar su atención, tener un diagnóstico precoz que permita el tratamiento apropiado y más rápido para mejorar la calidad de vida del paciente y evitar que su estado de salud se agrave.