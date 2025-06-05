La Diputación abre oposiciones a más de un centenar de plazas

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León convoca oposiciones por turno libre para cubrir más de medio centenar de plazas de empleo público. El periodo para la presentación de solicitudes, de veinte días hábiles tras la publicación de la resolución en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se ha abierto ya y concluirá a finales de este mes de junio.

El día 27 se cerrará el plazo para optar a once de estos puestos de trabajo. Se trata de una plaza de ingeniero Industrial, a la que se suman seis de ayudante de cocina, con una de ellas en turno reservado a personas con discapacidad; una de lavador; dos de oficial de primera pintor y una de operario. Por su parte, el día 30 será el último para aplicar a otras 48. En este caso son trece plazas de oficial de recaudación, de las que tres se convocan en turno reservado a personas con discapacidad; una de ayudante de archivo; siete de técnico de la administración general, con una de ellas en turno reservado a personas con discapacidad; ocho de administrativo, también con una dirigida a personas con discapacidad y doce de trabajador social, una de ellas en turno reservado a personas con discapacidad.

A estas se suman cuatro plazas más de animador/a comunitario; dos de encargado/a de mantenimiento y una más de peón de jardinería, esta última en turno reservado a personas con discapacidad.

Para 2025 la Diputación de León, a través del departamento de Recursos Humanos que encabeza la vicepresidenta Ana Arias, ha convocado un total de 138 plazas en 27 procesos diferentes a lo largo del año.

Además de las cerca de sesenta para las que ahora se abre el plazo, destacan otras 25 de bomberos, 16 de conductor, 12 de técnico de atención directa, once de trabajador social, nueve de personal de limpieza, ocho de administración, siete de TAG (técnico de administración general) y otras siete de ayudante de estación, seis de ayudante de cocina, cinco de cuidado de mayores y dos de arquitecto, entre otras plazas.