Los regantes del Torío recurren al big data para optimizar sus riegos tradicionales

Los regantes de la zona del Torío se han puesto en manos de las nuevas tecnologías para conocer los recursos hídricos con los que disponen, y el uso que pueden hacer de ellos para mantener sus cultivos tradicionales, y así poder hacer frente a los cada vez más frecuentes episodios de sequía recurrentes que les afectan.

La Asociación Consejo de la Cuenca del Río Torío, que engloba a 15 comunidades de regantes de unas 40 localidades de los municipios de Villaquilambre, Garrafe de Torío, Matallama, Vegacervera y Cármenes, trabaja desde hace dos años en la elaboración de un proyecto de digitalización y mejora de la gestión del agua de los riegos tradicionales de la cuenca del río Torío, junto al Digital Innovation Hub DIGIS3, del que forma parte la Universidad de León.

Esta zona del Torío conserva casi intactos los usos agrícolas tradicionales desde la Edad Media, y así quieren seguir haciéndolo, sobre todo después de formar parte del Sistema Agrosilvopastoril de las Montañas de León, conocido como Sipam Montañas de León, reconocimiento otorgado por Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura en noviembre de 2022, a los agrosistemas que como este se han mantenido durante siglos.

«Dado que el río Torío no tiene ningún tipo de regulación, necesitamos de una herramienta que nos ayude a saber el agua que tenemos y a utilizarla de mejor forma posible para mantener nuestros cultivos, que son mayormente pastos y hierba», asegura el asesor técnico de la Asociación Consejo de la Cuenca del Río Torío, Jesús Castro. El objetivo es contar con «esa modernización necesaria para atraer jóvenes a esta zona, sin perder esa forma de riego tradicional», explica. También se busca la manera de adelantarse a los nuevos escenarios del cambio climático y que limitan los recursos hídricos, que como en el caso del Torío, dependen de las montañas y de las nieves, cada vez más esas.

En el proyecto, se ha redactado una memoria con toda la digitalización de las comunidades de regantes de la cuenca, que incluye un total de 22 presas, y ahora se trabaja para poner en marcha este mismo verano una prueba de concepto o prueba piloto sobre el terreno para demostrar la validez del proyecto. Una vez obtenidos los datos de mediciones en remoto, utilizando tecnología big data y apoyados en los datos proporcionados por el programa Copernicus (uso de imágenes de satélite y uso de índices de vegetación), se proporcionará a los agricultores, ganaderos y comunidades de regantes la información precisa y clara para un mejor aprovechamiento del agua existente en la cuenca. «Una vez que tengamos los datos tenemos que buscar la manera de que nuestros riegos sean lo más eficiente posibles para hacer un uso más responsable del agua», insiste el asesor técnico. El proyecto también contempla la instalación de una estación meteorológica, para conocer las necesidades reales del suelo, en función de la temperatura, ya que la más cercana está actualmente a 60 kilómetros.

Esta parte del proyecto está presupuestado en 300.000 euros, «una cantidad irrisoria si la comparamos con otros grandes proyectos de modernización de regadíos que llevan a cabo en la provincia», comenta Castro.

