UPL exige a las administraciones que no dejen morir la azucarera de La Bañeza y reclama responsabilidades a la empresa

El secretario general de UPL, Luis Mariano Santos, acompañado por el vicepresidente primero de la Diputación, Roberto Aller, reclamó hoy la implicación inmediata de las administraciones ante el anunciado cierre de la planta azucarera de La Bañeza por parte de AB Azucarera Iberia.

Santos calificó la decisión como un “auténtico mazazo” a la comarca, a los agricultores y al conjunto de la provincia de León, y pidió que se depuren responsabilidades políticas por permitir el progresivo retroceso del sector remolachero leonés.

“Estamos ante el resultado de años de inacción, de mirar hacia otro lado y de no hacer cumplir a la empresa los compromisos adquiridos”, denunció Santos. La azucarera de La Bañeza, según recordó, recibió en su momento importantes ayudas públicas tras la reestructuración del sector remolachero, con el compromiso de mantener la actividad en varias plantas, incluida la de esta localidad, “y ahora vemos cómo echa el cierre sin que nadie les exija explicaciones”. “Lo que está haciendo AB Azucarera es simplemente un incumplimiento”, añadió y señaló directamente a la dirección, con Juan Luis Rivero y Salomé Santos a la cabeza.

Santos criticó la actitud de las administraciones, especialmente de la Junta, a la que acusó de no haber defendido ni al sector agrario leonés ni al tejido industrial de la comarca. “Ha faltado vigilancia, compromiso y valentía política. Se ha permitido que una empresa privada decida el futuro de cientos de agricultores y trabajadores sin que haya consecuencias”, afirmó.

Reclamó también que tanto el Gobierno autonómico como el central y la Unión Europea se coordinen para exigir responsabilidades a la empresa y estudiar soluciones que garanticen el mantenimiento del empleo y de la actividad remolachera en la zona. Además, advirtió de que su formación no va a permitir que este asunto “se despache con una nota de prensa y una rueda de prensa sin consecuencias”.

“El remolachero leonés se encuentra desprotegido. Es imprescindible garantizar precios justos, ayudas directas y apoyo técnico para diversificar cultivos o encontrar nuevas salidas agrícolas e industriales”, explicó antes de lamentar el “abandono histórico” que sufre la provincia de León en materia industrial y agraria. “No se puede seguir consintiendo que nuestras comarcas pierdan oportunidades mientras las administraciones se cruzan de brazos”, concluyó después de anunciar que UPL llevará a las Cortes de Castilla y León y al Congreso de los Diputados la cuestión a través de iniciativas parlamentarias para exigir explicaciones y actuaciones concretas que reviertan esta situación.