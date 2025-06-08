El pregón marca el domingo festivo del Villar en Carrizo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Carrizo de la Ribera vivió este domingo una jornada festiva en honor a su Virgen del Villar en la que el pregón fue uno de los actos principales. Tras una misa solemne y para cerrar la mañana, el encargado de dirigirse al público fue José Augusto Suárez García, consejero del Consejo General de Colegios de Ingenieros Técnicos y Graduados de Minas y Energía de España y también decano-presidente del Colegio del Principado de Asturias. Suárez se mostro agradecido por ser el elegido y recordó cuando descubrió este rincón del Órbigo en los años 80. «En verano ya no había quien me sacase de aquí, por lo bonito. Hasta el calor tiene algo especial», señaló. Echó la vista atrás para mencionar las noches de verano «con sus terrazas llenas», e hizo un repaso por algunos de sus locales más míticos. Tampoco se olvidó de su gastronomía, como la sopa de trucha, ni de sus tradiciones y explicó que fue en Carrizo donde conoció a su mujer y bautizó a su hijo. Un recorrido lleno de agradecimiento que le une a este municipio.