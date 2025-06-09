Talleres para descubrir Riocamba y celebrar el ‘Mes de los Montes’ en León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El próximo sábado 21 de junio, el Monte de Utilidad Pública de Riocamba, situado en la comarca forestal de Sahagún (León), acogerá la tercera edición del Día de los Montes de Castilla y León, una jornada de divulgación ambiental, científica y participativa con talleres gratuitos para todos los públicos sobre los productos naturales derivados del bosque, las bacterias del suelo y la prevención de incendios.

Esta iniciativa forma parte del ‘Mes de los Montes’, una propuesta impulsada por el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Castilla y León, con el objetivo de acercar a la ciudadanía el valor de los ecosistemas forestales y la importancia de su gestión sostenible. En su edición 2025, el programa incluye actividades en tres provincias: Palencia (7 de junio), Ávila (14 de junio) y León (21 de junio).

La jornada en Riocamba está coorganizada por la Universidad de León (a través de la Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal del campus de Ponferrada), el Servicio Territorial de Medio Ambiente de la Junta de Castilla y León en León, y el Colegio Oficial de Ingenieros de Montes en Castilla y León.

El decano del Colegio, Asier Saiz, ha subrayado que se trata de “varias jornadas para disfrutar de la naturaleza y descubrir la magia que encierran los bosques de la región”, al tiempo que ha reivindicado la necesidad de “poner en valor el trabajo técnico y científico que hay detrás de una buena gestión forestal”.

Talleres prácticos para descubrir el monte

Con el lema ‘Siguiendo el rastro de los pinares’, el evento ofrecerá cuatro talleres divulgativos, dirigidos por personal investigador y técnico de la Universidad de León y la Junta de Castilla y León. Las actividades se repetirán en tres turnos horarios (11:00, 12:15 y 13:30), lo que permitirá a las personas asistentes realizar hasta tres talleres diferentes. El punto de encuentro será la Casa Forestal de Riocamba, accesible en vehículo particular.

La participación es gratuita, pero requiere inscripción previa antes del 18 de junio a través del siguiente formulario: https://forms.gle/neMGms5L6LYe2EDN9

Los talleres previstos son los siguientes:

¿Qué nos dan los pinares y cómo lo medimos? Visita guiada a Riocamba. Un recorrido interpretativo por el monte para descubrir los servicios ecosistémicos que ofrece el pinar y las herramientas con las que se mide su valor.

Guardianes del bosque: estrategias para reducir el riesgo de incendios forestales. Taller práctico centrado en la prevención y gestión de incendios forestales, con ejemplos reales y medidas aplicadas en los montes de Castilla y León.

Vida invisible bajo tus pies: explorando las bacterias del suelo. Iniciación a la microbiología del suelo, donde se analizará la vida microscópica que hace posible el equilibrio ecológico de los pinares.

Ecosistemas y bioeconomía: pinares que nos dan jabones y productos aromáticos. Demostración de cómo los recursos naturales de los pinares pueden convertirse en productos sostenibles como jabones, esencias y otros derivados.

Se recomienda acudir con ropa y calzado adecuados para caminar por el monte. El programa está diseñado para ser accesible a personas de todas las edades, con contenidos divulgativos y adaptados para disfrutar en familia.

Para más información, se puede contactar con la coordinadora del evento, Flor Álvarez Taboada, a través del correo: flor.alvarez@unileon.es