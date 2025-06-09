León a través de los ojos de una víbora: viaje por sus refugios secretos en la ciudad y los pueblos

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Deslizándose por la Historia y la naturaleza bajo el sol que acaricia las piedras milenarias de León, una víbora se desliza silenciosa, su cuerpo serpenteante captando el calor de un murete en el casco histórico o el aroma de una presa en los campos de la ribera del Bernesga. Para una víbora, León no es solo una ciudad de catedrales góticas y tapas vibrantes; es un mosaico de refugios naturales y urbanos donde la vida salvaje persiste entre la huella humana. Con historias locales, datos científicos y un recorrido virtual, este viaje revela los secretos de un León salvaje que pocos conocen a través de los ojos de una víbora, probablemente hocicuda (Vipera latastei), o una culebra lisa europea (Coronella austriaca)

Su mundo sensorial: cómo nos ven

Las víboras no perciben los sentidos como nosotros. Su visión termorreceptiva detecta el calor de un ratón en la penumbra, mientras su lengua bífida capta rastros químicos en el aire. En la provincia de León, con su clima continental de veranos cálidos e inviernos fríos, las víboras alternan entre refugios soleados y escondites frescos. Desde los muros de piedra del Barrio Húmedo hasta las laderas pedregosas de la Cordillera Cantábrica, cada rincón es una oportunidad para sobrevivir.

• Ribera del Bernesga: Un corredor verde en la ciudad a lo largo del río Bernesga, que serpentea por León, las víboras encuentran un oasis urbano. Las zonas de vegetación densa, como los sotos cercanos al parque de la Candamia, son refugios ideales para la culebra lisa europea, una serpiente no venenosa que se camufla entre juncos y arbustos. “El murmullo del agua y el calor de las rocas me guían”, podría “sentir” una víbora mientras caza lagartijas.

• Colinas de la Cordillera Cantábrica: en los alrededores de León, las laderas rocosas de la Cordillera Cantábrica, como las cercanas a los municipios de La Robla o Cármenes, son el hogar de la víbora hocicuda. Estas zonas, con matorrales y afloramientos de pizarra, ofrecen refugios cálidos bajo el sol primaveral. “El calor de una piedra plana es mi descanso; el olor de un ratón, mi señal”, podría “pensar” una víbora mientras se enrolla entre las grietas. Los herpetólogos estiman que la población de víboras en estas colinas ha disminuido por la agricultura, pero aún persisten en áreas protegidas como el Parque Natural de Babia y Luna.

• Muros y Ruinas del Casco Histórico: en el corazón de León, los muros de piedra del Barrio Húmedo o las ruinas romanas cerca de la muralla ofrecen refugios inesperados. Las culebras lisas, pequeñas y discretas, se esconden en grietas donde el musgo atrapa el calor. Aunque raros, los avistamientos en el centro histórico han sorprendido a vecinos, como cuando una culebra apareció en el patio de un bar en la plaza Mayor o el reciente hallazgo de una culebra de grandes dimensiones en La Lastra.

• Campos Agrícolas y Baldíos: en la periferia de León, los campos de cultivo y terrenos baldíos cerca de Trobajo del Camino o Armunia son imanes para las víboras. Los montones de paja, las acequias y las piedras apiladas crean microclimas perfectos. La Dirección General de Medio Ambiente de Castilla y León reporta un aumento de encuentros en estas zonas, especialmente en verano, cuando las víboras buscan alimento.

Los refugios de las víboras en León

Explora León como lo haría una víbora. Comienza en la ribera del Bernesga, donde los sotos y juncos sirven a las culebras como refugio. Sube a las colinas de la Cordillera Cantábrica, con vistas aéreas de laderas pedregosas ideales para la víbora hocicuda. Pasea por el Barrio Húmedo, donde los muros históricos esconden grietas perfectas para culebras. Finalmente, visita los campos de Trobajo del Camino, con fotos de terrenos baldíos que son refugios improvisados.

Detalles que hacen único a León para las víboras

León ofrece un entorno único para las víboras gracias a su diversidad de paisajes y su clima. Aquí van algunos datos fascinantes:

• Clima continental: Los veranos cálidos (hasta 30°C) permiten a las víboras cazar activamente, mientras que los inviernos fríos las obligan a hibernar en cuevas o grietas profundas.

• Riqueza ecológica: La provincia de León, con áreas protegidas como los Picos de Europa, alberga una biodiversidad que beneficia a las víboras, desde lagartijas hasta micromamíferos.

• Especies clave: Además de la víbora hocicuda y la culebra lisa, en León se encuentran la culebra de collar (Natrix natrix) y, en menor medida, la víbora áspid (Vipera aspis) en zonas montañosas.

Consejos para convivir con las víboras en León

Encontrar una víbora puede ser inquietante, pero con precaución, la convivencia es posible. Aquí van algunas recomendaciones:

• Mantén limpios los espacios: Evita acumular escombros o maleza en jardines y terrenos, ya que son refugios para víboras.

• Qué hacer si ves una víbora: Mantén la distancia y no intentes atraparla. Contacta al 112 o a los servicios de fauna de Castilla y León.

• Identifica las especies: Las víboras venenosas, como la hocicuda, tienen cabeza triangular y pupilas verticales; las culebras, como la lisa, tienen cabeza redondeada y pupilas redondas.

• Educa y conserva: Aprende sobre las víboras y su rol ecológico. Matarlas está prohibido por la Ley de Patrimonio Natural y Biodiversidad.