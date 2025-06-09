Carrizo rinde tributo a su Virgen del Villar

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

Llega la fiesta de la Virgen del Villar, una cita ineludible para Carrizo de la Ribera, que se celebra hasta el 10 de junio. Cinco días llenos de festejos en los que se rinde homenaje a la virgen con actividades pensadas para todos los públicos y que comienzan este vierne. El pistoletazo de salida será a las 19.00 horas, tras lo cual tendrá lugar, a las 20.00 horas, el circo en la calle Wakamola de Chimichurri. La jornada terminará a las 24.00 horas con un concierto de Gansos Rosas + Bed of Roses, un tributo a los grupos musicales Gans N»Roses y Bon Jovi. El sábado comenzará con el Open de Pesca en uno de los ríos trucheros por excelencia. El baloncesto tendrá un papel protagonista con el All Star. La concentración de peñas será a las 12 para continuar un recorrido que concluirá con una comida de hermandad en el parque La Bolenga.

Para los más pequeños

Las actividades infantiles están previstas para las 16.30 horas y en ellas no faltará pintacaras, tiro con arco y gelyball. A las 17.00 comenzarán a calentarse los motores del Campeonato de Castilla y León de Motocross en las categorías open, aficionado y alevín. Media hora más tarde, a las 17.30 horas llegará el monólogo de la mano de El Moskis Cazurro. La protagonista de las fiestas, La Virgen del Villar, volverá a las 19.00 horas para dejar paso al circo en la calle con Pink de El Gran Rufus. La jornada volverá a cerrarse con música; en concreto con un concierto de Generación OT y el grupo Arizona. El domingo habrá exposición de vehículos clásicos y será el día del pregón, a cargo de José Augusto Suárez García, bolos, desfile de carrozas y concierto del Grupo Imperia cerrarán la jornada. Para el lunes, el tradicional mercadillo, la novena a la Virgen del Villar, la ronda de bar en bar y el circo en la calle darán paso al Grupo Ciudad Tributo y la discoteca móvil. La traca final será el martes: procesión, misa, baile popular y chorizada por la mañana y juegos infantiles, olimpiadas interpeñas y dulzaineros para cerrar cuatro días de festejos para todos los gustos.