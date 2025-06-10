Cinco días para la diversión con muchas peñas y una ‘Potra salvaje’

Las celebraciones en honor a San Juan de Sahagún calientan motores. El pistoletazo de salida oficial —con el tradicional chupinazo— sonará mañana (19.00 horas) y la alcaldesa proclamará ante las peñas y los vecinos de la villa el inicio de unas fiestas patronales de marcado carácter taurino y verbenero. Sueltas populares, capeas, exhibiciones de cortes, quiebros y saltos, visita guiada a corrales y encierros infantiles marcan la semana grande, junto con las verbenas.

Las orquestas Grupo Cañón, La Resistencia, La Reina del show y Malassia animarán en la plaza Mayor las próximas cuatro noches, con un plato fuerte que llega de la mano de la intérprete Isabel Aaiún, conocida por la canción de La potra salvaje, que se ha convertido en todo un himno futbolístico del país. La cantante madrileña actuará en la rotonda junto al Santuario de la Virgen Peregrina el sábado día 14 a las 23.00 horas. Otros clásicos de las fiestas de San Juan como los fuegos artificiales que iluminarán el cielo facundino en la medianoche de mañana desde el entorno del Santuario gracias a Pirotecnia Vulcano, las visitas a las peñas, sus desfiles y pasacalles, el frontón, las actividades infantiles y los actos religiosos con la novena que concluye hoy «tomarán» las calles y los hogares de quienes tienen más complicado salir a disfrutar las fiestas. Y es que, también está previsto que un pedacito festivo se cuele en las residencias San José y Virgen Peregrina, a través de las peñas y en forma de actuaciones cómicas el viernes día 13 por la tarde. La alcaldesa, Paula Conde, reconoce que las peñas constituyen «un sello de identidad de nuestras fiestas patronales», y que sus charangas, «su alegría y su espíritu de bondad y hospitalidad son imporntas permanentes en el tiempo». El día grande, el jueves 12, tras la misa de 12.00 horas oficiada por el agustino Isaac Estévenez, la imagen y la reliquia de San Juan de Sahagún procesionan acompañadas de las autoridades, la agrupación musical y el coro facundino para ser venerados después en la capilla. Los festejos concluyen el día 15 con la traca final a las 24.00 horas en la plaza Mayor, donde se concentrarán las charangas y las peñas dejarán sus estandartes en la iglesia de San Juan hasta el próximo año.