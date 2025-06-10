El nuevo inspector jefe de Astorga asume el cargo "con ilusión y ganas"

Publicado por Agencias León Creado: Actualizado:

Empiezo con mucha ilusión, con muchas ganas y esperando dar un gran servicio a la ciudad de Astorga». Son palabras que pronunció este lunes el nuevo inspector jefe de la Comisaría Local de Astorga, Francisco Javier Martín García, que tomó posesión de su cargo con la voluntad de «mantener la seguridad que hay hasta el momento, mejorar en las partes que podamos mejorar y dar un servicio de calidad al ciudadano».

El acto contó con la presencia del jefe superior de Policía de Castilla y León, Juan Carlos Hernández Muñoz, quien comentó que Martín García es «un gran profesional, tiene una hoja de servicios intachable y asume esta nueva responsabilidad con unas ganas infinitas; se junta todo para que dé un buen servicio a Astorga y, por supuesto, a León». En términos similares se manifestó el subdelegado del Gobierno, Héctor Alaiz Moretón, quien dijo ser «buen conocedor de su gran currículo» y considera que «es una persona más que apta» para el cargo al frente de una centro que cuenta con 46 efectivos. «Astorga es una ciudad segura, muy apta para vivir y por parte del gobierno de España siempre es un compromiso seguir en esta línea manteniendo los derechos y el bienestar de la ciudadanía», añadió en un acto que también contó con la asistencia del comisario principal jefe provincial de la Comisaría de León, Miguel Ángel del Diego Ballesteros.

Es licenciado en Ciencias Biológicas por la Universidad de León e ingresó en la Policía en el año 2003. Cuenta con una dilatada carrera policial cuyo primer destino fue en el área de seguridad ciudadana de la jefatura superior de Madrid.