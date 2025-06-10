Diario de León

Todas las fotos de la romería de la Virgen del Villar en Carrizo

Virginia Moran

Redacción
León

La Virgen del Villar ha sido hoy la protagonista de la tradicional romería que se celebra en Carrizo de las Ribera con motivo de sus fiestas, que llegan este martes a su punto final.

Romería de la Virgen del Villar en Carrizo

