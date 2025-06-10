Cinco heridos tras colisionar una furgoneta y un turismo en Cubillas de los Oteros

Publicado por Europa Press Leon Creado: Actualizado:

Cinco personas han resultado heridas tras una colisión entre una furgoneta y un turismo que se ha producido en Cubillas de los Oteros (León), han informado a Europa Press fuentes del Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León.

El suceso se ha producido minutos antes de las 13.13 horas, cuando varias llamadas al 112 han avisado de una colisión ocurrida entre una furgoneta y un turismo en el kilómetro 18 de la carretera LE-512, en Cubillas de los Oteros (León), a consecuencia de la cual habían resultado heridas al menos tres personas, quienes viajaban en el turismo y no podían abandonarlo por su propio pie.

El 112 ha dado aviso de este accidente a la Guardia Civil, a los Bomberos de la Diputación de León y al Centro Coordinador de Urgencias (CCU) de Emergencias Sanitarias-Sacyl, que ha enviado un helicóptero sanitario, una ambulancia de soporte vital básico y personal de Atención Primaria del centro de salu de Valencia de Don Juan.

En el lugar, el personal sanitario de Sacyl ha atendido finalmente a cinco personas heridas. De ellas, el helicóptero sanitario ha realizado sendos traslados al hospital de León de dos varones de 47 y cinco años, mientras que la ambulancia de soporte vital básico ha trasladado, al mismo centro hospitalario, a una mujer de 42 años y dos varones de 56 y 49 años.