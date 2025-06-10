El cultivo de la remolacha se hunde en León y el maíz continúa con cifras récord

Publicado por Ana Gil Redactora León Creado: Actualizado:

La remolacha está en horas bajas en León mientras el maíz sigue anotando cifras de récord. Así lo confirman los datos de solicitudes de ayudas de la Política Agraria Común (PAC) publicados este martes por la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, según las cuales las peticiones únicas registradas en la provincia para 2025 alcanzan las 7.791 para cultivar 637.977 hectáreas de superficie. Estas cifras muestan una merma en el número de solicitudes de un 3.6%, pero un aumento en la superficie a cultivar con respecto al año anterior, cuando las primeras fueron 8.080 y las segundas, 622.866.

El batacazo de la remolacha queda patente en los números: de las 10.491 hectáreas del 2024 se ha pasado a las 6.242 de este año, un descenso del 42,49%. En el otro lado está el maíz, que sigue subiendo en cuanto a superficie cultivada en la provincia: de las 72.167 hectáreas del año pasado a las 76.314 de este, lo que supone un crecimiento superior al 5%.

Otros cultivos como el trigo también han experimentado un notable ascenso y han pasado de las 37.191 hectáreas del año pasado a ocupar 52.717, casi un 30% más. También se cultiva más cebada y avena y menos girasol y centeno; mientras que los pastos también se han reducido en casi 5.000 hectáreas.

En la comunidad

En cuanto a los datos en Castilla y León, los agricultores y ganaderos han registrado 60.757 solicitudes únicas de las ayudas de la PAC para 2025 dentro del plazo establecido, entre el 1 de febrero y el 2 de junio (ya que el 31 de mayo fue sábado), con una superficie que alcanza las 5.278.403 hectáreas.

Del análisis de los datos se desprende que la mayoría de ellas corresponden al régimen de ayuda básica a la renta y pagos complementarios, con 54.220 solicitudes. Además, se han registrado 2.547 expedientes para la ayuda complementaria a los jóvenes agricultores y otras 454 solicitudes de importes a la reserva nacional.

Hay que destacar que 50.210 agricultores y ganaderos se han acogido a alguna de las prácticas previstas en los ecorregímenes, lo que representa el 92 % del total, mientras que la superficie acogida supera el 96 %. Por tanto, las explotaciones más dimensionadas son las optan por estas estas prácticas.

Asimismo, en la solicitud única 2025 se incluyen 8.043 solicitudes de ayudas agroambientales y de agricultura ecológica, así como 28.525 solicitudes de ayudas a zonas con limitaciones, de las cuales 5.248 corresponden con miembros de entidades asociativas, que percibirán la ayuda en proporción a su porcentaje de participación en la misma.

A partir de ahora, la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural realizará las comprobaciones oportunas y la monitorización de los cultivos. Los propios beneficiarios podrán aportar fotografías georreferenciadas —para lo que la Junta ofrece una aplicación propia-, actas de Agroseguro o cualquier documento que permita verificar la actividad o el cultivo en caso de posibles discrepancias.

Todo ello con el objetivo de la Junta de Castilla y León de efectuar los anticipos de las ayudas en el primer día hábil que se autorice por la Comisión Europea, en todo caso a partir del 16 de octubre, así como alcanzar una ejecución de pagos en el mismo año de la solicitud del 90 %.

De la superficie declarada en las solicitudes de la PAC destaca la recuperación de la siembra de cereal en Castilla y León, con 1.893.272 hectáreas, 181.172 hectáreas más que la campaña anterior, es decir, un 10,5 % de incremento. También es significativo el aumento del maíz hasta las 124.012 hectáreas, con 7.240 hectáreas más; y de la patata, con 19.398 hectáreas (2.108 ha más). Por el contrario, baja la superficie de girasol, con 297.678 hectáreas (69.033 ha menos) y de remolacha, que se sitúa en 19.242 hectáreas (13.082 menos).