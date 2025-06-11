Las piscinas de Valencia de Don Juan abren al público el próximo 19 de junio

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Valencia de Don Juan ha informado que la apertura de las piscinas de Valencia de Don Juan, será el jueves 19 de junio coincidiendo con el mercado tradicional.

Las piscinas municipales de Valencia de Don Juan cuentan con cerca de 160.000 metros cuadrados, de los que cinco mil son espacios acuáticos, con varios vasos de agua, toboganes y hasta piscina de olas que ha logrado convertirse en todo un referente en el norooeste de la Península y 120.000 de zonas verdes.

También hay el restaurante, en el que se puede disfrutar de un completo servicio con una zona de buffet, cafetería, varios kioskos repartidos por las instalaciones y zona de picnic.

Para este año, a mayores de su correspondiente mantenimiento y adecuación, se han pintado las piscinas y se han cambiado parte de las mesas de picnic, que estaban deterioradas.

Otra de las novedades de este año será el precio, que este año se equipara para cumplir la sentencia del Tribunal Supremo en la que se fija un mismo importe tanto para personas empadronadas en el municipio como para las que no lo están. Hasta el momento, los precios para vecinos empadronados en Valencia de Don Juan eran distintos a los del resto, un aspecto que ha sido modificado, acatando así la resolución del Supremo. De esta forma, se establece el precio unitario de 45 euros para todos los usuarios de las piscinas. Al margen, quedan los descuentos habituales para jubilados, familias numerosas o menos de años, como estaban hasta ahora.