El ITJ reparte 28 M€ para proyectos empresariales en las cuencas mineras

El Instituto para la Transición Justa (ITJ), organismo dependiente del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), ha publicado las nuevas convocatorias de la línea de ayudas a Proyectos empresariales generadores de empleo, dotada con 24 millones de euros, y de la línea para Pequeños proyectos de inversión, con otros cuatro millones.

Estas líneas de ayuda contaban con un presupuesto de 50 millones en sus anteriores ediciones, en 2023; un total de 40 millones correspondían a la línea de Proyectos empresariales y otros 10 millones a la de Pequeños proyectos inversión. Como resultado, se concedieron ayudas por 48,5 millones a 148 proyectos, vinculados a una inversión total de subvencionable de 237,9 millones y un compromiso de creación de 961 empleos, de los que un 34% son femeninos.

Las dos convocatorias que se abren ahora buscan promover iniciativas de inversión empresarial en las zonas afectadas por los cierres de las minas del carbón, centrales térmicas de carbón y centrales nucleares, al objeto de generar actividades económicas alternativas que creen y mantengan empleo estable en estos territorios. Los interesados en estas ayudas disponen de un plazo de dos meses para presentar sus solicitudes, que vencerá el 11 de agosto de 2025. La convocatoria de ayudas para proyectos empresariales generadores de empleo está dotada con 24 millones y podrán beneficiarse de ella proyectos empresariales que prevean una inversión mínima 100.000 euros y la creación de, al menos, tres empleos en las zonas de Transición Justa, que tendrán que mantenerse en el tiempo durante tres años. En el caso de grandes empresas, la obligatoriedad de conservar la inversión se extenderá hasta los cinco años.

Por su parte, de la línea de ayudas a pequeños proyectos de inversión, destinará un total de cuatro millones a aquellas iniciativas que prevean una inversión de entre 30.000 y 500.000 euros en las zonas de Transición Justa. Los beneficiarios de estas ayudas deberán comprometerse al mantenimiento del empleo o, en el caso de las empresas de nueva creación, deberá crear al menos un puesto de trabajo empleo, y a conservar tanto los puestos de trabajo como la inversión un mínimo de tres años.