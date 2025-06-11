Sabero ahonda en las brigadas de salvamento minero

Publicado por Juan Manuel Castro Sabero Creado: Actualizado:

Las ‘Brigadas de salvamento minero’ serán las protagonistas en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (MSM) este viernes de la mano del historiador Héctor González Moro, que desvelará la documentación que se conserva el Archivo Histórico Minero sobre estos cuerpos de rescate.

El museo retoma su programa Entre papeles, con el objetivo de dar a conocer parte de los fondos que integran el Archivo Histórico del centro, que recoge decenas de miles de documentos, planos, fotografías y otros objetos de las principales empresas carboneras de la Comunidad, a disposición de investigadores y público en general. Para participar en la actividad, tendrá lugar a las 18.00 horas, es necesaria la inscripción previa en el centro o en el teléfono 987718357.