La Diputación de León asiste al Congreso Nacional de SAM

El vicepresidente segundo de la Diputación de León y diputado de Cooperación y SAM, Valentín Martínez, acompañado por diversos técnicos del Servicio, ha asistido este jueves al Congreso Nacional de Servicios de Asistencia a Municipios que se celebra en la Feria de Valladolid. Durante estos días, se reúnen en la capital vallisoletana los representantes de las áreas de los SAM de las Diputaciones Provinciales y Forales, Consells y Cabildos Insulares y Comunidades Autónomas Provinciales, con el objetivo de debatir sobre retos y compartir experiencias para dar visibilidad a la importancia que tienen para los municipios las labores técnicas, jurídicas, económicas y digitales que llevan a cabo desde estas áreas. Así, el diputado leonesista Valentín Martínez, ha destacado la importancia de este tipo de encuentros, «más aún si son a nivel nacional, porque tenemos que aprender mucho unos de otros si queremos continuar ampliando y modernizando los servicios que ofrecemos, además de poder hacer frente a los problemas con los que nos encontramos cada día en esta gestión». Además, el Congreso dará a conocer los Premios SAM 2025.