Las sanciones a ganaderos asturianos en Pinos no evitan que sigan llegando al puerto sin autorización

La identificación el pasado 10 de junio por parte del Seprona de un total de 21 reses asturianas pastando sin autorización en el puerto de Pinos, y la apertura de un expediente sancionador a sus propietarios por parte de la Junta, no parece haber disuadido a los ganaderos de Mieres para que no suelten a su ganado en esta zona leonesa.

El Ayuntamiento de San Emiliano y las cuatro juntas vecinales de Babia con derecho a pastar en Pinos han denunciado, a través de un comunicado, que ayer mismo, más de 100 reses asturianas estaban pastando en la zona del puerto de Pinos de Riotuerto, en la ladera de Peña Ubiña, a más de 4,5 kilómetros de Los Hidalgos, en Villafeliz de Babia, puerto particular alquilado por la Junta Ganadera de Mieres, ante la imposibilidad por sentencia judicial de que sigan pastando en Pinos.

"Está claro que lo que pretenden es pastar de forma ilegal el puerto de Pinos, lo antes posible, sin miedo alguno a las actuaciones administrativas que la Junta de Castilla y León adopte a lo largo del verano. Y lo pastan ilegalmente pues este año no tienen las autorizaciones ganaderas preceptivas, según ha reconocido la Consejería", afirman en el comunicado.

La Guardia Civil, según información de la Consejería de Agricultura y ganadería, identificó el martes los crotales de 21 reses en una operación realizada hace unos días. Y tras esa actuación, la administración autonómica ha decidido requerir a los titulares de ese ganado para que los lleve al Puerto de Hidalgos. "Es patente que los ganaderos asturianos y el Ayuntamiento de Mieres cuentan con la incapacidad —o la falta de una decidida voluntad— de las autoridades de Castilla y León para controlar la legalidad ganadera y administrativa en el Puerto de Pinos, pues de otra forma no se explica que haya más de 600 cabezas pastando de forma ilegal en el Puerto de Pinos", aseguran.

Desde el Ayuntamiento de San Emiliano y las entidades locales con derechos de pastos en el Puerto de Pinos se requiere a la Junta de Castilla y León, que adopte medidas urgentes y eficaces para impedir la "clara ilegalidad de la actuación sistemática y premeditada, de los ganaderos, asturianos, y del propio Ayuntamiento de Mieres, que lo consiente". Dichas medidas, afirman, "no pueden pasar por enviar a la Guardia Civil a que denuncie 600 vacas repartidas en mil hectáreas todos los días, pues el puesto de San Emiliano no tiene los medios para poder realizar esta tarea". Por eso consideran que tanto la Delegación Territorial de la Junta de Castilla y León como la Subdelegación del Gobierno de León "deberían adoptar unas medidas de choque imprescindibles para que la actuación de los ganaderos asturianos no sean una burla y una clara provocación a las administraciones de León y de Castilla y León".

Traslado de noche

Las entidades locales leonesas denuncian además que se está transportando el ganado al Puerto de los Hidalgos con total nocturnidad, lo que "está provocando tensiones en los pueblos de Babia, como lo sucedido esta madrugada cuando varios camiones descargaron ganado en el casco urbano de Villafeliz, que despertó a todos los vecinos y turistas de las casas rurales".

Defienden que "dicho traslado también es ilegal, pues el acceso al Puerto de los Hidalgos es por Sena de Luna, que era por donde siempre entraron las merinas", Por Villafeliz de Babia las vacas han tenido que atravesar otro puerto privado, el Puerto del Panazal, que es un puerto de socios, sin autorización para ello. Por esta razón los asturianos han querido hacer el traslado de noche.

Una vez más se reiteran la demanda y la exigencia al Gobierno de Castilla y León, en especial, al presidente de la Junta de Castilla y León para iniciar y concluir la única solución posible y prometida que es la expropiación de los Puertos de Pinos, por medio de un Proyecto Regional que además de hacer cumplir la Ley en Babia, fomente su economía, amenazada por las administraciones asturianas.