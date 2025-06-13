Trece estudiantes de la ULE participarán este verano en el Programa Ralbar para revitalizar el medio rural de León

Publicado por Ical León Creado: Actualizado:

Un total de trece estudiantes de la Universidad de León llevarán a cabo este verano proyectos innovadores en distintos municipios de la provincia, de la mano del Programa Ralbar, con el objetivo de revitalizar el medio rural desde el conocimiento, el compromiso y la colaboración con las comunidades locales.

Las acciones se enmarcan en el Programa Ralbar que impulsa la ULE con la colaboración de la Fundación Banco Sabadell y que reafirma el compromiso de la institución académica de ser “motor de desarrollo territorial y dinamización rural, apostando por una universidad que se implica activamente en el entorno que la rodea”.

Así lo puso de manifiesto hoy la rectora de la ULE Nuria González, en el marco de la presentación de los estudiantes y proyectos seleccionados en esta quinta edición, que los llevarán a localidades como Garrafe de Torío, Fresno de la Vega o Villaquilambre, donde desarrollarán acciones que abarcan desde la difusión del patrimonio cultural hasta la educación en salud, la formación en ciberseguridad o la promoción de la lectura.

Como novedad en esta edición, dos de los proyectos se desarrollarán de forma colaborativa entre estudiantes de distintas disciplinas, como el caso de Canseco, donde trabajarán conjuntamente una estudiante de Ciencias Ambientales y otra de Educación Social, en “una apuesta clara por el enfoque interdisciplinar permite afrontar los desafíos del medio rural con soluciones más integrales y sostenibles”.

“Ralbar demuestra que es posible mirar al mundo rural como un espacio de oportunidades y sois vosotros, los estudiantes, los que con vuestro trabajo y vuestras ideas vais a contribuir a construir esas oportunidades, mejorando la vida de las personas que habitan nuestros pueblos, ayudando a diseñar un futuro más justo, equilibrado y humano”, destacó la directora comercial de la regional de León de Banco Sabadell, Camino Quiñones.

Por su parte, la coordinadora de Ralbar, Ana Vázquez, destacó el creciente interés entre el estudiantado de la ULE por esta iniciativa, con un total de 24 solicitudes, “lo que confirma el creciente interés del estudiantado por participar en iniciativas con impacto real en el territorio”, con una beca mensual que también se ha elevado en esta edición hasta alcanzar los 1.000 euros.

Los 13 proyectos que se ponen en marcha se sumarán a los 48 que ya se han impulsado a lo largo de las cuatro ediciones Ralbar, demostrando, según destacó la rectora, “que el futuro del medio rural también se construye desde las universidades”.