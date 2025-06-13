‘Populus 360’ impulsa desde la ULE una estrategia internacional sobre el chopo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Escuela de Ingeniería Agraria y Forestal de la Universidad de León se convirtió este viernes en un foro a nivel global para abordar los desafíos, oportunidades y avances tecnológicos en torno a la cadena de valor del chopo, una especie de gran relevancia en la provincia y en el conjunto de Castilla y León. Lo ha hecho con la celebración de la jornada internacional «Populus 360». La rectora de la ULE, Nuria González, recordó la «apuesta firme por una universidad conectada con su entorno y con sectores estratégicos como el forestal y, en este caso, con el chopo, un recurso local con gran capacidad de desarrollo territorial y proyectarse a escala nacional e internacional».