Alto Bernesga mira al futuro como referente en el desarrollo rural sostenible

La Reserva de la Biosfera Alto Bernesga conmemoró esta semana sus veinte años de recorrido con un acto institucional cargado de emoción, memoria y reconocimiento, celebrado en el Centro del Clima de La Vid, un espacio simbólico para el territorio. La jornada reunió a numerosas personas del entorno de la reserva, representantes institucionales, productores locales, asociaciones, ciudadanía y personal técnico que ha formado parte de estas dos décadas de historia compartida entre los municipios de La Pola de Gordón y Villamanín.

Este aniversario ha sido una celebración del pasado, pero también una mirada colectiva hacia el futuro del Alto Bernesga como territorio de referencia en desarrollo rural sostenible. En palabras de uno de los asistentes: «Si hablamos de proteger el patrimonio, de querer la zona en la que vivimos, de dar un paso adelante y creernos dónde vivimos, estamos hablando de lo mismo. Es lo mismo hablar de la reserva de la biosfera que hablar de la gente que vive aquí.»

El acto comenzó con la recepción de autoridades e invitados, y continuó con las intervenciones institucionales. Durante el acto se repasó la historia de los 20 años de la reserva, en una presentación que recogió los hitos, proyectos y retos superados desde su declaración por la Unesco en 2005. Seguidamente, se proyectó un vídeo conmemorativo con imágenes del paisaje, testimonios del territorio y momentos clave de la trayectoria.

Uno de los momentos más emotivos de la tarde fue el homenaje a los expresidentes de la Fundación Reserva de la Biosfera Alto Bernesga, que recibieron una placa de reconocimiento, y a ppersonas destacadas que fueron entregadas por amigos y excompañeros.

A continuación, se presentó el libro «Recetas de MontaÑAM! y otras cosas que ver y hacer en la Reserva de la Biosfera Alto Bernesga», una publicación que reúne gastronomía local, rutas y propuestas culturales, en una guía viva y sabrosa del territorio. La jornada concluyó con una degustación de productos artesanales pertenecientes tanto a la Marca RB Alto Bernesga como a la Marca Nacional de Reservas de la Biosfera Españolas. Quienes asistieron pudieron disfrutar de una selección de platos tradicionales como garbanzos con pulpo, rosquillas caseras, patatas con costilla y una cuidada propuesta de vinos de la provincia de León, elaborados con identidad y sostenibilidad.