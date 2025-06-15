La Junta declara a Posada de Valdeón zona de alto riesgo de incendios

La Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio de la Junta de Castilla y León ha aprobado recientemente la modificación del Plan Anual de Prevención, Vigilancia y Extinción de Incendios Forestales del año 2025 para incluir a Posada de Valdeón, en pleno Parque Nacional de Picos de Europa, entre los municipios de alto riesgo, según ha salido publicado en el Boletín Oficial de Castilla y León. El motivo esgrimido por la Junta es que Posada de Valdeón cuenta con una orografía que dificulta la movilidad de los medios de tierra en caso de incendio. Además, se encuentra alejado del área de actuación de las bases ELIF que tiene la Junta de Castilla y León en Camposagrado y Sahechores, en la provincia de León, y Villaeles (Palencia), dado que las tres están a más de 50 kilómetros del municipio de Posada de Valdeón, lo que supone más de 30 minutos de vuelo.

El plan acuerda reforzar las infraestructuras contra incendios forestales de esta zona de riesgo alto para que en caso de concurrir un incendio forestal se mejore la respuesta de los medios. Por ello, la propia Junta ve necesaria la instalación de una base auxiliar en Posada de Valdeón con el objetivo de dar una mejor respuesta en las zonas de mayor riesgo y mejorar la cobertura territorial de los medios aéreos en aquellos lugares alejados de las bases de medios aéreos ya existentes en la provincia de León.

Este plan anual se encarga de realizar un análisis profundo del peligro, la vulnerabilidad y del riesgo ante los incendios forestales que puedan surgir en los municipios de Castilla y León para determinar las medidas preventivas, establecer las zonas estratégicas de gestión y las áreas de actuación singularizada, la regulación de usos y prohibiciones además del diseño del operativo de prevención y extinción de incendios forestales. El Plan Anual incluye mejoras en los medios y recursos que permitan una mayor operatividad y eficacia para dar una mejor respuesta ante emergencias de protección civil derivadas de incendios.

El operativo de la Junta de Castilla y León contra los incendios forestales para este verano contará con un operativo compuesto por 4.720 profesionales forestales en la época de máximo riesgo que ya ha comenzado.