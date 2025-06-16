La tramitación de las expropiaciones tiene bloqueadas dos carreteras en Chozas

Los vecinos de Chozas de Abajo, a través de la Plataforma por la Seguridad de las Carreteras Leonesas, han querido denunciar una vez más en «total estado de dejadez» del que son víctimas dos de sus principales carreteras, la LE-5523, entre Santovenia de la Valdoncina y Antimio, y la LE-5533, que une Ardoncino con Chozas de Arriba, por las que cada día circulan miles de personas. A pesar de que ambas carreteras ya cuentan con el proyecto de ejecución por parte de la Diputación y con un presupuesto asignado, los trámites para la expropiación de los terrenos hace que ambas obras estén suspendidas a la espera de que tanto los ayuntamientos implicados, Chozas de Abajo y Santovenia de la Valdoncina, como la institución provincial, concluyan los expedientes.

Por lo que se refiere a la LE-5523, la Diputación ya tiene el proyecto aprobado desde julio de 2021 para la ejecución de las obras entre Santovenia y Antimio, unos 8,3 kilómetros, que cuentan con un presupuesto de algo más de un millón de euros. Lo mismo con la LE-5533, cuyo tramo entre Chozas y Ardoncino, unos 10,8 kilómetros, fue proyectado en julio de 2022, por 10,8 millones de euros. De hecho, en enero del 2024, el diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, visito Antimnio y confirmó la intención de la Diputación de arreglar esta carretera, siempre y cuando tanto el Ayuntamiento de Chozas de Abajo, como el de Santovenia, pusieran a disposición de la institución provincial los terrenos para llevar a cabo las obras de ensache, lo que implica la tramitación de los expedientes expropiatorios para la adquisición de dichos terrenos, algo a lo que en un principio se comprometieron los ayuntamientos.

Ante las muchas dificultades, y pasados cuatro años de la aprobación del proyecto inicial, el alcalde de Chozas de Abajo, Santiago Jorge, remitió en abril de este año una carta al presidente de la Diputación, en la que asegura que se ha hecho todo lo posible para contar con las autorizaciones de los propietarios, pero que solo han podido conseguir una pequeña parte de las mismas. «La gestión de estos trámites, en casos de herencias y sucesiones, es compleja, ya que muchos de los titulares de los terrenos afectados ya han fallecido y no hemos podido localizar a sus herederos, por lo que es un trabajo que excede claramente las competencias y recursos del Ayuntamiento, y no disponemos de medios ni personal especializado para realizar estos procedimientos», concluye el alcalde, que recuerda además la Ley de Expropiación Forzosa señala que las expropiaciones deben ser gestionadas por la Administración titular del bien expropiado, que en este caso es la Diputación de León.

El diputado de Infraestructuras, Roberto Aller, ha declarado sentirse «engañado» por el Ayuntamiento de Chozas de Abajo. «Hace varios meses nos reunimos en la Diputación con el presidente y se comprometieron a hacer las expropiaciones, como ya ha hecho Santovenia, y como están haciendo los cerca de 30 ayuntamientos en los que tenemos obras proyectadas», confirmaba. «Esto siempre ha sido así, toda la vida, mientras los ayuntamientos no ponga a nuestra disposición los terrenos, no se licita», explica. El problema, añade, «es que hace poco anuncié mi intención de crear una oficina de expropiaciones en la Diputación para ayudar con estos trámites a los ayuntamientos y agilizar los proyectos, y lo que ahora quiere el Ayuntamiento de Chozas es que hagamos nosotros el trabajo». Aller insiste en que «los ayuntamientos que colaboran tienen la carretera y los que no tendrán que esperar».

Los cierto es que mientras tanto son ya muchos años, más de treinta, los que los vecinos llevan reclamando a la Diputación de León el arreglo y el ensanche de estas carreteras, que suponen un riesgo para la seguridad vial. «Es rara la semana que no ocurre algún percance o que algún vecino no se deja un retrovisor», explica el portavoz de la plataforma, Emiliano Fernández, quien concreta las dificultades que sufren los conductores cuando se cruzan dos vehículos, sobre todo si uno de ellos es un autobús, ya que no hay arcén. «No se entiende que unas carreteras que están a escasos 18 kilómetros de la capital y que comunican con los principales polígonos industriales de la provincia, el de Villacedré, Onzonilla y Villadangos, se encuentren en estas condiciones», afirma.

Por su parte, el presidente de la Junta Vecinal de Chozas de Abajo, Miguel Prieto, afirma que estas carreteras «deberían ser prioritarias», ya que «forman parte de desarrollo industrial de la zona, y favore que muchas de las personas que trabajan en los polígonos puedan desplazarse». Para Prieto, "a los políticos se llena la boca hablando de la lucha contra la despoblación, pero cada vez hay menos servicios en las zonas rurales y más impedimentos como los que tienen a estas carreteras, tan importantes para que la gente de este municipio se desplace, bloqueadas».

La Diputación defiende que «hasta que no nos facilitan los terrenos no licitamos» y Chozas que «ni tiene capacidad ni es su competencia»