Adjudicadas las obras del nuevo gimnasio de Mansilla

El Ayuntamiento de Mansilla de las Mulas ha procedido a la adjudicación del proyecto las obras del imnasio a la empresa Sotega Noroeste SL, por un valor de 458.727,84 euros. Asimismo se ha requerido a la citada entidad para que aporte la documentación necesaria para la contratación definitiva. En noviembre del pasado año ya había tenido lugar la aprobación inicial del proyecto de ese edificio para gimnasio polivalente, por valor de 470.490 euros, con 339.430 subvencionado. El pasado viernes 6 de junio se aprobó en pleno, con la sola abstención de un concejal no adscrito.

En cuanto a la infraestructura de la obra, el gimnasio contempla vestuarios, aseos y varias salas para distintas actividades. La ubicación de esa instalación deportiva está prevista en la zona de la carretería de Palanquinos, entre las calles Díez Anta y Fiscal Félix Herrero, en el antiguo Mercado de ganados, junto a las dos pistas de pádel ya construidas y a punto de estrenarse. Todo ello con la intención de dotar a esa zona oeste de la villa de una oferta deportiva cercana, de la que carecía hasta ahora puesto que las demás instalaciones (piscinas, campo de fútbol, frontón…) están situadas en la carretera de Cistierna, en el paraje conocido como La Caldera.