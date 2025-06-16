El Corpus inunda Cuénabres de flores y tradición

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Corpus vuelve a llenar Cuénabres de flores y tradición. La cita en esta localidad perteneciente al municipio de Burón llegará este domingo con un evento que es toda una seña de identidad y también un referente cultural y social de la montaña de Riaño y Mampodre, tal y como explicó el diputado de Cultura, Arte y Patrimonio, Emilio Martínez, en la presentación que tuvo lugar este lunes en la sede de la institución provincial.

En este evento singular, que se ha convertido en una cita ineludible en el calendario festivo de la provincia leonesa, vecinos y vecinas elaboran alfombras de flores de forma artesanal, colocadas a mano, una a una, «que dan lugar a impresionantes imágenes en las que las que también se recoge el legado de los antepasados de esta zona, junto con sus raíces», apuntó Martínez, quien añadió que la «desde la Diputación de León, especialmente desde el Instituto Leonés de Cultura, queremos apoyar este tipo de manifestaciones culturales porque creemos que es necesario que no se pierdan». Según explicó, «son actividades en las que se refleja la singularidad de un pueblo como es el nuestro» y animó a todos a acercarse durante este fin de semana a la montaña leonesa para visitar «esta gran obra de arte colectiva».

Una fiesta en auge

El alcalde de Burón, Pedro Luis Álvarez, hizo hincapié en la importancia de esta fiesta en la que participan todos los vecinos del pueblo, alrededor de 20 personas de todas las edades. «Primero porque no queremos que se pierdan las tradiciones, aunque sea en un pueblo pequeño de la montaña leonesa". Una tradición que se conserva en Cuénabres desde hace tanto que ya casi ni se recuerda. «La gente mayor siempre ha tratado de inculcársela a los más jóvenes y por eso queremos que este tipo de fiestas no se pierdan», argumentó.

Mateo Lario, concejal de Cultura de Burón, aseguró que el Corpus de Cuénabres es «una tradición muy bonita y desconocida» que el Ayuntamiento quiere poner en valor y para la que ya se han recogido los pétalos que darán forma a las coloridas y tradicionales alfombras, protagonistas de esta festividad.

El Ayuntamiento de Burón tiene la intención de solicitar que el Corpus de Cuénabres sea declarado de Interés Turístico Provincial.

