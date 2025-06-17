La Junta equipa a los grupos de Protección Civil de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Junta de Castilla y León ha hecho entrega de material a las 29 agrupaciones de Protección Civil leonesas por valor de 84.863 euros. Entre el material entregado se encuentra una carpa, sillas y mesa de albergue, artículos preventivos como señales, conos, cintas de balizar, equipos PMR, equipo de localización GPS, generador, motobomba, linternas, focos, botiquín, kits de higiene y vestuario de invierno y verano para los voluntarios. Con esta acción se pone de manifiesto la importancia de la colaboración y la suma de esfuerzos entre administraciones para alcanzar un sistema de prestación de servicios de Protección Civil eficaz y de calidad. En estos momentos, en Castilla y León prestan servicio como voluntarios de Protección Civil un total de 2.861 personas encuadradas en 136 agrupaciones y asociaciones.