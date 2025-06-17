La Uned oferta un curso sobre cultura noroccidental

La comarca de Laciana acogerá un nuevo curso de verano organizado por la Universidad Nacional de Educación a Distancia (Uned) con la colaboración del Ayuntamiento de Villablino, bajo el título «Historia de la cultura noroccidental española», cuyo objetivo es indagar en la relación de tres tierras aledañas que confluyen en una cultura noroccidental común: León, Asturias y Galicia, que se desarrollará del 30 de junio al 2 de julio. Se abordará la citada cultura desde varios ámbitos que van desde el histórico hasta el artístico, reforzando las relaciones entre territorios. Se contará, entre otros con los profesroes Francisco Balado y Roberto González Quevedo,el director del Museo Tierras de León, Javier Emperador, y con la concejala del ayuntamiento de Villablino y divulgadora Mercedes Fisteus.