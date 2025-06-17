Abierto el plazo para instalar puestos hosteleros en San Roque

El Ayuntamiento de Villablino abre el plazo para que los hosteleros puedan reservar espacios habilitados para la instalación de sus negocios, en el campo de festejos, durante las fiestas patronales, en honor a San Roque, que se celebrará del 13 al 16 de agosto. El importe establecido para dicha reserva es de setecientos euros, teniendo una docena de espacios disponibles y que, en caso de que el número de solicitudes supere la oferta, se dará preferencia a los establecimientos hosteleros ubicados en la localidad de Villablino. Según explica el consistorio, con ello se pretende «fomentar la participación local y apoyar a los profesionales del sector hostelero», a la vez que «contribuyendo al mayor esplendor de nuestras fiestas» sentencian. Los interesados podrán presentar su solicitud en el Registro del ayuntamiento de Villablino, en horario de 9.00 a 14.00 horas o a través de la sede electrónica, hasta el próximo día 13 de junio.