Benavides exige a CHD que limpie ya sus canales: «Es una vergüenza»

Hasta cinco veces se ha puesto en contacto el Ayuntamiento de Benavides de Órbigo con la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD desde principios de año para exigir la limpieza de sus canales. Así responde la alcaldesa, Esperanza Marcos, a las quejas de los vecinos, que achacan a la dejadez municipal y «a la desidia de la confederación» el mal estado en el que se encuentran. Aseguran que, en la parte superior de los canales, hay vegetación que no ha limpiado ni la CHD ni el consistorio y que la situación se ha convertido en «una bomba de relojería».

Al parecer, en esta zona de la provincia en la que confluyen dos valles, el Redecillo y el Barbadiel, hace décadas que no se acometen obras de mejora en los canales, al margen de alguna limpieza puntual. Tal y como comentan algunos vecinos, son ellos mismos quienes, desde hace ya décadas, se han encargado de recrecer los muros de sus parcelas por miedo a ser invadidos por las aguas.

Sin respuesta

«No hacemos más que quejarnos tanto a la Confederación Hidrográfica del Duero y a la Presa de la Tierra. Desde el mes de febrero nos hemos puesto en contacto cinco veces con la CHD a través de su sede electrónica y, hasta el momento, no hemos obtenido ninguna respuesta», responde Marcos. Según asegura la regidora, el ayuntamiento es el que se encarga todos los años de limpiarlos, al menos en parte, si bien es necesario pedir permiso a las instituciones competentes, las mismas que no contestan a sus reclamaciones. «No es que nosotros no queremos resolver el problema, es que no nos contestan», asevera. Por su parte, los vecinos reconocen las peticiones de limpieza de la primera edil, pero creen que no exige un plan de mejora, ni inversiones, ni tampoco un plan de seguridad.

Denuncian «la peligrosidad y el estado urbano vergonzoso y ruinoso» que presentan estas infraestructuras, al tiempo que manifiestan su descontento con las vallas y alambradas que bordean los canales y reclaman sustituirlas por muretes de recrecimiento y pretiles que cumplan con la normativa para evitar posibles caídas y aumentar así la capacidad del canal.

Posibles protestas

Las quejas vecinales, que no son nuevas, se han recrudecido tras el paso de la dana que asoló distintos puntos de la Comunidad Valenciana en octubre de 2024. Un suceso que no quieren que se repita en este rincón del Órbigo e, incluso, aseguran que están dispuestos a salir a la calle si no ven avances en sus reclamaciones. Piden ver planos de mejora, inversiones y tener participación en las decisiones. También que el puente sea sustituido por uno nuevo de vano único e incluso más profundo para que no embalse ahí la vegetación.

Esperanza Marcos, conocedora de las reclamaciones, se defiende: «El ayuntamiento no puede tocar los canales porque no son suyos», al tiempo que critica la actitud de la CHD: «Es una vergüenza». Para ella, «el mayor problema es que la HD es como el perro del hortelano, ni come ni deja comer al amo; es decir que ni ellos limpian los cauces ni los canales, pero tampoco nos los dejan limpiar a nosotros». Marcos reconoce que es fácil que, como aseguran los vecinos, haya problemas en este sentido, pero insiste: «No podemos hacer más». De hecho, recuerda que «hace cuatro o cinco años hicimos un nuevo puente y tardaron un año en conestarnos desde la CHD». Y tiene una respuesta a la inacción de la autoridad competente en la limpieza y obras en los canales: «Creo que no contestan porque no tienen dinero».