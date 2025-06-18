Los Premios Pisado elige a los mejores vinos de León

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación de León dio este miércoles a conocer el nombre los ganadores de la cuarta edición de los Premios Pisado, con los que premia los mejores vinos leoneses que cuentan con Denominación de Origen, reconociendo a los cinco mejores caldos de la provincia, además de dos áccesit en cada una de las categorías.

En la categoría de Vino Blanco sin Crianza resultó ganador «Pardevalles Blanco» 2024, de Pardevalles, mientras que el accésit recayeron en «Abad Dom Bueno Godello» 2024 de Bodega del Abad y «Trasto» 2024, de Bodega La Osa. En la categoría Vino Blanco con Crianza el galardón recae en «La Revelia» 2022, de Bodegas Emilio Moro, mientras que y el «Valdepiñeiro» 2023 de Casar de Burbia y «Para muestra un botón» 2022 de Encima Wines obtuvieron los accésit.

En cuanto a la categoría Vino Rosado, se premió al «Viña Trasderrey Rosado» 2024 de la cooperativa Vinos de la Rinera del Cea y se entregaron dos accésit al «Vega Carriedos Rosado» 2024 de Señorío de los Arcos y al «Auterolo Rosado» 2024 de la bodega cooperativa Los Oteros.

Respecto a la vinos tintos, el ganador de la categoría Vino Tinto sin Crianza es «Heredad 26 Mencía» 2024, de Heredad Morán y López, mientras que el «Pincerna» 2024, de Pincerna, y «Pago de Valdoneje» 2024 de Vinos Vatuille obtuvieron sendos accésit.

Finalmente, el vino «Rapolao» 2023, de la bodega Dominio de Anza, se alzó con el premio de la categoría Vino Tinto con Crianza y el «Carroleon» 2023 de Pardevalles y «La Padorniña» 2021 de Tenoira Gayoso, con los dos últimos accésit.

Un total de 69 vinos leoneses se presentaron a la cuarta edición de los Premios Pisado, con los que la Diputación valora el trabajo de los bodegueros de la provincia de León.