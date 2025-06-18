Desactivado un proyectil encontrado entre la basura en el CTR

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Efectivos del Equipo de Desactivación de Explosivos (EDEX) de la Zona de la Guardia Civil de Castilla y León llevaron a cabo el pasado lunes una mini-explosión controlada de un proyectil de mortero de 50 milímetros en avanzado estado de oxidación y deterioro, al cual, tal como se pudo comprobar tras la aplicación de los medios de desactivación, le había sido extraída con anterioridad su espoleta y carga. El proyectil, a pesar de su mal aspecto, se encontraba aparentemente disparado, pero con su ojiva y cuerpo intactos.

Las actuaciones se iniciaron cuando trabajadores del CTR de San Román de la Vega descubrieron el artefacto entre la basura en proceso, por lo que se pusieron en contacto con la Guardia Civil de León a través del teléfono de Emergencias 062.