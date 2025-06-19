Cármenes 'abre el grifo' al difrute

El mes de junio trae importantes novedades en Cármenes. Los amantes de la buena cerveza y de los paisajes increíbles tienen su cita este fin de semana en la localidad, que acoge la primera edición del Campbeer Festival, un encuentro que pretende acoger a más de un millar de personas, y que se celebrará en el entorno del polideportivo municipal, los días 21 y 22 de junio.

El evento, organizado por la Milla Cervecera junto con el Ayuntamiento de Cármenes, contará con la presencia de un total de 17 referencias, que irán rotando por los diez grifos que estarán disponibles, además de ofrecer cerveza sin alcohol y sin gluten en botella. Para el consumo, se deberá adquirir en la barra un vaso de aluminio, que servirá para todo el evento, contribuyendo así a evitar el uso de vasos de plástico.

Además de cerveza, el evento contará con distintos foodtrucks y puestos de comida local, para poder disfrutar al máximo de una experiencia gastronómica sin precedente, y es que en este evento colaboran Scone, Castreña Brewing Co., Embutidos La Pradera, Panadería Robles y Distribuidora La Peñona.

El festival contará también con las actuaciones de los grupos Bullet Puppet, Eskalón, Ciudadano Vil, Apelo, Dj Maxwell y Clovers, en la zona de conciertos junto al pabellón.

Zona de descanso y área camper

Con el fin de dar a conocer la belleza del entorno, el evento contará con Zona de Descanso, en las inmediaciones de la nueva zona de baño del Pozo Calixto, donde se ofrece la posibilidad de pernoctar en el corazón de la Reserva de la Biosfera de Los Argüellos. Aunque la zona no cuenta con duchas, podrán hacer uso de las disponibles en el polideportivo.

El área camper estará situada en el entorno del área de auto caravanas de Cármenes y dispone de baños y duchas.

Tanto la zona de descanso y el área camper ofrecen la posibilada de disfrutar del tursimo de montaña en un entorno privileriado de la montaña central leonesa. Ambos espacios estarán disponibles desde el jueves 19 hasta el domingo 22, con la posibilidad de reserva previa en la web habilitada www.campbeerfest.com.

Un entorno natural

Desde el Ayuntamiento de Cármenes se quiere reforzar el mensaje de cuidado y respeto por el entorno, al tratarse de un espacio protegido y catalogado, como lo es la Reserva de la Biosfera de Los Argüellos, por lo que se quiere hacer especial énfasis en no arrojar basura fuera de las papeleras y contenedores, no verter productos químicos en el medio ambiente y no coger plantas del campo.

El festival contará también con las actuaciones de los grupos Bullet Puppet, Eskalón, Ciudadano Vil, Apelo, Dj Maxwell y Clovers