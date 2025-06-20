Laguna de Negrillos taconea el Corpus Christi

Laguna de Negrillos se prepara para celebrar uno de sus fines de semana más intensos y esperados, la fiesta del Corpues Christi, cuyo acto principal, la procesión del domingo, está declarada de Interés Turístico Provincial y Regional.

La Cofradía del Señor Sacramentado es la encargada desde 1648 de organizar la representación este auto sacramental, uno de los pocos que aún se representan cada año en España, y cuyos orígenes, un tanto inciertos, se enmarcan en el Siglo de Oro de las letras españolas (XVI y XVII).

Destaca por encima de todos los personajes, la figura de San Sebastián, este año encanado por Pablo de Paz Gómez, un centurión romano, desafiante del Señor, que realiza todo el recorrido, a un lento ritmo marcial, oculto tras una máscara hasta que, al final, arrepentido, se inclina ante el Santísimo, mostrando su fe con el rostro ya descubierto para desaparecer a paso ligero.

El auto comienza en la iglesia de San Juan Bautista, donde tiene lugar la eucaristía. Tras ello comienza la procesión, acompañada del grupo de danza de al villa. Junto a San Sebastián, una serie de personajes completan el cortejo como los apóstoles, San Juan Bautista o San Miguel. El evento termina en la iglesia de Nuestra del Arrabal, con el arrepentimiento de San Sebastián. Destacan las impresionantes «venias» o reverencias que el personaje realiza durante el recorrido.

Pero al margen de esta representación son muchos los actos con los que desde hoy celebran los vecinos de Laguna de Negrillos esta fiesta, que arranca hoy con pasacalles, repique de campanas, actuación de la danza de la villa, eucaristía y vísperas, bendición, y por último, verbena a las 23.00 horas en la calle del Jardín, a cargo de Pasito Show.

Los actos continúan mañana el sábado con misa por los difuntos y después procesión de San Isidro y la Virgen del Rosario, que saldrá a las 13.45 horas de la iglesia de Nuestra Señora del Arrabal y que concluye en la de San Juan Bautista. A las dos habrá actuación de la Danza de la Villa, y por la tarde a las 17.30 horas, exposición de coches clásicos en la explanada de la casa de cultura, que más tarde, a las 20.30 horas, saldrán ruta por las calles del pueblo. A las 19.00 horas habrá un espectáculo familiar. Por la noche, verbena amenizada por la orquesta La Florida Band.

Ya el domingo, el día grande, la jornada comenzará con la Danza de la Villa, a las 10.30 horas, con las que se dará paso a las 11.00 horas a la eucaristía y posterior procesión del Corpus Christi.

La tarde está dedicada a los juegos de pelota a mano, y concluirá con el espectáculo Face 2 face, a las 19.30 horas.