Mujeres del mundo en Ciñera de Gordón

La artista leonesa Montserrat Arias es la autora de la exposición que acoge el camino del Faedo de Ciñera de Gordón. Ahí, en su tierra natal, ha organizado una muestra junto con la junta vecinal titulada ‘Reflexiones en color camino del Faedo’. «64 obras en tabla, lienzo y chapa pintados en óleo, además de acuarelas con aguas y tierras y arenas del mundo», según explica la autora. La exposición, que puede disfrutarse este sábado y cuyas obras transcurren hasta dentro del propio bosque, muestra a mujeres de distintas épocas y culturas. «Esta tierra es algo más que tierra negra, que carbón, son sueños, son proyectos desde hace muchas generaciones y tenemos que seguir haciendo cosas por este reducto que es nuestro», explica Arias. Para ella, «somos algo más que mineros, somos capaces de trascender lo local para integrarnos en un mundo cambiante, sin renunciar a lo que fuimos y a lo que somos. Nos abrimos al mundo y el homenaje es hacerlo en mi tierra y a las mujeres de todas las geografías y de todos los tiempos, también a las mineras, pero fuera de patrones limitantes», apunta.