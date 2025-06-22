Pepe Jiménez asume la Alcaldía de Valencia de Don Juan «con mucho trabajo por hacer"

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Pepe Jiménez es el nuevo alcalde de Valencia de Don Juan tras la celebración este sábado del pleno de investidura del nuevo regidor. Con este paso, se da continuidad al pacto de gobierno alcanzado en 2023 entre UPL y PP para alternarse el bastón de mando en el municipio. Jiménez, que estará al frente de Valencia de Don Juan durante los próximos dos años, aseguró en su discurso de nombramiento que «nos queda mucho trabajo» y tuvo unas palabras de agradecimiento para Ricardo Barrientos, de quien toma el bastón de mando. «Es un día de agradecimientos y despedidas, de Ricardo como alcalde, no como miembro del equipo de Gobierno, ya que nos queda mucho trabajo, el que hemos realizado juntos hasta ahora y lo que nos queda», señáló.

El nuevo mandatario popular repasó algunas de las obras que se están llevando a cabo en el municipio y enumeró los planes que el consistorio tiene de cara a los próximos meses. Mencionó también la llegada de empresas, si bien no entró en detalles: «Hasta que no se cierre todo es mejor dejar estar».

Anunció también que no se presentará a las próximas elecciones «porque no quiero ser el concejal que más tiempo esté en una corporación en Valencia de Don Juan y porque creo que con ser alcalde, mas la presidencia de Mansurle, cierro un ciclo muy bonito y también muy duro». Jiménez asume ahora el bastón de mando en Valencia de Don Juan, donde gobernará de a dos junto a la UPL de Ricardo Barrientos.