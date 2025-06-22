Cármenes convierte la cerveza en protagonista

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La cerveza fue la gran protagonista este sábado en Cármenes, que celebró la Campbeer Festival, una cita que congregó a 17 referencias de cerveza en un entorno privilegiado en su primera edición.

El tiempo acompañó y permitió que todo se desarrollase según lo previsto en el entorno del polideportivo muncipial, que volverá a ser este domingo escenario de este evento que organiza la Milla Cervercera junto al Ayuntamiento de Cármenes.

Una decena de grifos sirvieron esta apreciada bebida también en su formato sin alcohol y sin gluten en botella. Pero, aunque fue la protagonista indiscutible de la jornada, no fue la única porque estuvo acompañada de las famosas ‘foodtrucks’ o camiones de comida, además de por puestos con gastronomía local. Tampoco faltó la música, de la mano de los grupos Bullet Puppet, Eskalón, Cuidadano Vil, Apelo, Dj Maxell y Clovers. Y es que la cita tenía todos los ingredientes necesarios para ser un éxito.

Un área camper y una zona de descanso permiten a los visitantes disfrutar del increíble entorno en el que se desarrolla esta feria, que ha elegido un entorno natural privilegiado para cuando toque descansar y disfrutar de lo que ofrece el paisaje. La cita continuará este domingo con más cerveza, música y buen ambiente.