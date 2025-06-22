Prioro ensalza la trashumancia

Alrededor de 2.000 personas se dieron cita este sábado en Prioro para no perderse su Fiesta de la Trashumancia.dl

Es una cita marcada en rojo en el calendario de Prioro. Es su Fiesta de la Trashumancia, un evento cargado de tradición que despierta el interés más allá de la Montaña Oriental Leonesa y que celebró este sábado su trigésimo primera edición. Acompañó el buen tiempo y eso añadió un motivo más para acercarse a este rincón de la provincia, en el que ayer se congregaron alrededor de 2.000 personas.

La jornada comenzó con el tradicional corro de lucha para dar paso a los concursos de siego y de dibujo infantil. Después llegó el turno de la exhibición de mastines y la llegada de los pendones antes de recibir al rebaño y dar buena cuenta de la comida pastoril, a la que este año han acudido más de 300 personas. La tarde se inició con la exhibición de cetrería y las entregas de prenios de fotografía y de dibujo infantil. No faltaron los bailes regionales y el baile de la rosca con chocolatada. La divertida carrera de madreñas puso el broche de oro a la jornada.