La Diputación desarrolla labores de prevención de incendios en 183 municipios de León

Labores de prevención de incendios en municipios realizadas por la Diputación de León.DIPUTACIÓN DE LEÓN

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Diputación ha iniciado las labores de prevención de incendios en el marco del Plan Montel, del que podrán beneficiarse 183 municipios de la provincia de León (todos los de menos de 20.000 habitantes excepto los 25 gestionados directamente con el mismo fin por el Consejo Comarcal del Bierzo). La diputada de Transición Ecológica, Lucía Osorio, ha visitado este lunes en Langre, Berlanga del Bierzo, a una de las cuadrillas contratadas para conocer de primera mano los trabajos que realizan.

La campaña, que se inició el 2 de junio y está enmarcada en la subvención concedida por el Servicio Público de Empleo de Castilla y León, ha permitido a la Diputación contratar a 64 personas, “14 más que el año anterior”, ha detallado la diputada, “para realizar labores medioambientales durante un periodo de seis meses”. En concreto, hay nueve capataces y 55 peones que, agrupados en nueves cuadrillas, están distribuidos uniformemente por la provincia para atender las necesidades de los municipios que lo hayan solicitado.

Entre los trabajos que realizan las cuadrillas se encuentran la prevención de incendios en la interfaz urbano-forestal, la apertura de fajas auxiliares contra incendios en carreteras y caminos rurales, los tratamientos selvícolas de masas arboladas en parcelas de montes públicos próximas a los pueblos, la adecuación de áreas recreativas, la mejora de riberas y la apertura y mantenimiento de sendas y caminos.

Estos trabajos se vienen desarrollando desde 2016 a través de los programas Elmet y el actual Montel con el fin de reducir el inicio o la propagación de incendios, beneficiando así a la conservación del medio ambiente y a la protección de los pueblos de la provincia y a las personas que los habitan.

La campaña del pasado año 2024 del Plan Montel permitió llevar a cabo un total de 1.009 actuaciones en 487 localidades de la provincia, atendiendo a las solicitudes de 145 ayuntamientos, lo que supuso un total de 257,28 hectáreas intervenidas,

Recientemente la Diputación incorporó diez vehículos todoterreno 4x4 pick-up para reforzar la seguridad, el confort y la eficiencia en los desplazamientos de los trabajadores durante este 2025.