6,5 millones de euros para adecentar la línea de ferrocarril León - La Robla

Adif invertirá 6,5 millones de euros en renovar una veintena de pasos, superiores e inferiores, que canalizan el cruce con la línea de ferrocarril convencional León-La Robla de carreteras de la capital leonesa, San Andrés del Rabanedo y de vías y caminos de acceso a varias localidades del noroeste de la provincia como Villabalter, Azadinos, Sariegos, Pobladura de Bernesga, Lorenzana o Cuadros.

La compañía acaba de licitar la actuación que, con una inversión de 6,5 millones de euros, responderá a un doble objetivo: reforzar la integración, la permeabilidad del ferrocarril y el acceso rodado a localidades de la zona y, al mismo tiempo, aumentar la fiabilidad de la línea León-La Robla, eje de unión de la alta velocidad a Asturias, según ha informado a Europa Press Adif en un comunicado.

Esta actuación se suma a las ya completadas y las previstas en el tramo León-La Robla, y a las que Adif actualmente impulsa para reforzar la capacidad del corredor norte de Alta Velocidad, como el despliegue de la segunda vía en la Línea de Alta Velocidad a León; el nuevo paso superior de Trobajo del Cerecedo; la duplicación de la salida norte de alta velocidad de la estación de Valladolid; la ampliación de esta terminal o la conexión de las líneas de alta velocidad del norte y de Galicia, la denominada 'U' de Olmedo.

La iniciativa que ahora se licita comprende la renovación de ocho pasos superiores con los que carreteras de la zona cruzan sobre la línea, con trabajos específicos en cada uno como ensanchamiento mediante la ampliación del tablero; impermeabilización; refuerzo y limpieza de sus estructuras; reposición del firme o colocación de sistemas de contención como barandillas y vallas antivandálicas.

PASOS SUPERIORES.

En concreto, Adif realizará estos trabajos en los pasos superiores que permiten el acceso a las localidades de Villabalter, Azadinos (paso superior carretera LE-5506), Sariegos, Pobladura del Bernesga, Cuadros (calle El Apeadero), Cabanillas y La Seca de Alba (paso superior carretera LE-4514).

En el paso superior de la Avenida Fernández Ladreda, en León capital y el de la calle Azorín (carretera LE-441) de San Andrés del Rabanedo, ambos también peatonales, se renovarán integralmente para dotarlos de nuevas aceras y de una adecuada iluminación, colocándose además en este último barreras 'new jersey' en mitad de la calzada para dejar dos carriles de circulación de vehículos.

Además, se actuará sobre otros dos pasos superiores para caminos de servicio y sobre una pasarela peatonal.

PASOS INFERIORES.

Asimismo, Adif renovará una decena de pasos inferiores, entre ellos, el peatonal y viario del de la calle Paseo del Príncipe de León, en San Andrés del Rabanedo, dos en Lorenzana (el de la carretera CL-623 y el de la calle Corrillo) o el de Santibáñez de Cuadros.

Entre los diferentes trabajos figuran desbroce y limpieza; reparación de estribos y sillares; impermeabilización de tableros; señalización de gálibos; instalación de nuevas barandillas; repintado de las existentes; despliegue de vallado antivandálico y de muretes guardabalasto; mejoras de drenaje y evacuación de aguas.

Estas actuaciones contribuyen a los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), concretamente, al encaminado a fomentar infraestructuras fiables, sostenibles y de calidad, así como al que sostiene el asentamiento de ciudades inclusivas.