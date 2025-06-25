Boñar creará un aparcamiento en la zona de la Huerta Moro

Publicado por José María Campos Boñar Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Boñar acometerá dentro del plan de infraestructuras y servicios, plan PIOS 2025, el acondicionamiento de la huerta Moro con una inversión de 214.000 euros. El proceso se inició con una recogida de firmas ciudadanas y fue apoyado por la asociación del espíritu de las aguas que señalaron la necesidad de la peatonalización del puente del Arbejal que se encuentra junto al edificio del cositorio. Además, se planteaba el problema que podía originar alrededor del hogar del pensionista o del centro de salud respecto a los accesos. «Al final consideramos que lo más conveniente es dotar de un estacionamiento y una zona verde para los jubilados en el espacio denominado la Huerta Moro que a la vez se la dotaría de iluminación». Se asfaltará la calle Eugenio Cavia de doble sentido en dirección a la plaza del Negrillón. Se ha tenido en cuenta la propuesta que se ha realizado desde el centro de salud para que este edificio cuente con más salas. A esto hay que señalar el daño estructural de este centro, con un porche que cuenta con goteras. Trabajar en este entorno nos permitirá además derribar el tejado de la adquisición del edificio del cine Morilla que es actualmente un peligro», recordó Villa.

Tanto el PP como IU Podemos se mostraron a favor de la inversión, si bien la portavoz de IU, Mariana Fernández, instó a que se acelerase la actuación para el derribo del tejado del cine Morilla. Villa dijo que en este verano se va a derribar el tejado hacia dentro de la edificación.