Las audiciones cierran el curso escolar en la escuela de música de Cistierna

Publicado por José María Campos Cistierna Creado: Actualizado:

La escuela de música de Cistierna ha dado por finalizado este curso escolar que se ha cerrado con la celebración de las audiciones musicales. Se iniciaron con los alumnos de los instrumentos de flauta, percusión y saxofón además de dos interpretaciones musicales bailadas por los alumnos de música y movimiento. Le siguió el turno a los alumnos de piano y guitarra para finalizar las audiciones con el clarinete y el viento metal. Ha sido una oportunidad para que los padres y los asistentes a estas audiciones pudiesen comprobar la progresión y el trabajo que cada alumno ha realizado en su correspondiente instrumento.

Esta escuela de música ha abierto el primer plazo de matriculación, de cara al próximo curso, que se prolongará hasta el 11 de julio. Se podrá realizar en las oficinas municipales en horario de mañana. Los interesados pueden optar por instrumentos como flauta travesera, clarinete, saxofón, trompeta, trompa, bombardino, trombón, tuba, percusión, piano o guitarra, además de clases de música y movimiento una hora a la semana para los más pequeños. Los alumnos contarán con clases individuales y clases colectivas de cada instrumento. La escuela oferta además para aquellos alumnos ya iniciados formar parte de la banda de música juvenil que es paso previo para posteriormente incorporarse a la banda de música de Cistierna.

Julio será el mes de descanso de la banda de música de Cistierna que retomará los ensayos en agosto para ir preparando el concierto de las fiestas de Cistierna que se celebrará a principios de septiembre.