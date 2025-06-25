Avanza el empedrado de la calle que faltaba en Castrillo

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

Los trabajos de colocación de empedrado en Castrillo de los Polvazares continúan avanzando a buen ritmo. Esta obra, financiada en su mayor parte por la Junta de Castilla y León y en concreto por la dirección general de vivienda 125.000 euros, pretende empedrar la única calle de este pueblo patrimonio nacional que quedaba sin empedrar. "El compromiso de este equipo de gobierno con los pueblos desde el inicio de la legislatura ha sido claro y realista implementando medidas en cada uno de ellos tendentes a mejorar tanto calles que estaban sin urbanizar como otras que estaban con un mantenimiento pésimo·, señala el ayuntamiento. Este tramo de calle conduce desde la entrada del pueblo hasta el Parque de las paleras. La inversión asciende a 150.000 €