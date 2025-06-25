Continúa la intensa búsqueda del octogenario extraviado en La Maluenga

Helicóptero y efectivos de los servicios de rescate durante una operación.DL

La Agencia de Protección Civil y Emergencias de la Junta de Castilla y León mantiene el dispositivo de búsqueda, dirigido desde el Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil, para tratar de localizar a un varón de 82 años extraviado en La Maluenga, localidad perteneciente al municipio de Santa Colomba de Somoza (León).

Una llamada recibida a las 22.53 horas del pasado lunes, 23 de junio, en la sala de operaciones del 1-1-2 Castilla y León solicitó ayuda para tratar de localizar al anciano, extraviado en la localidad y visto por última vez a las ocho de la mañana de ese mismo día.

El dispositivo se mantendrá este miércoles en la zona, incluido el Puesto de Mando Avanzado (PMA) movilizado por la Unidad de Apoyo Logístico en Emergencias (UALE), desde el que trabajará un técnico del Centro Coordinador de Emergencias de Protección Civil (CCE), la Unidad Fénix de drones, así como personal de Medio Ambiente y agrupaciones de voluntarios de Protección Civil de más cercanas a la zona.

Asimismo, la Guardia Civil mantiene varias patrullas de seguridad ciudadana y está prevista incluir la unidad de drones Pegaso.

En la jornada de ayer los medios desplazados hicieron una gran labor de búsqueda por tierra y desde el aire.

Hasta tres helicópteros intervinieron: el del Grupo de Rescate y Salvamento (GRS) de la Junta de Castilla y León, uno de Medio Ambiente también de la Junta de Castilla y León y uno de Guardia Civil.

Aproximadamente se batieron de esta manera unas 4.000 hectáreas, el entorno más próximo a la localidad de La Maluenga. La Unidad de Drones Fénix de la Agencia de Protección Civil y Emergencias desplazada al lugar no pudo intervenir debido a las fuertes rachas de viento.

El personal de Medio Ambiente, las agrupaciones de voluntarios de Protección Civil y efectivos de la Guardia Civil recorrieron por tierra, a pie y en vehículo, los caminos, sendas y zonas de monte más accesibles, sumando más de 80 kilómetros lineales de rastreos.

El Puesto de Mando Avanzado continúa desplegado en la base de incendios de la Junta de Castilla y León de Rabanal del Camino, muy próxima a la zona de búsqueda.