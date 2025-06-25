La industria del opio legal lo propone como alternativa a la remolacha en La Bañeza

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En tan solo un año, la provincia ha pasado de encabezar el ranking nacional en extensión remolachera a perder cerca de la mitad de su superficie, desde 10.500 hectáreas en 2024 a las 6.240 hectáreas sembradas esta campaña, según los datos estudiados por la única industria de adormidera u opio legal en España.

Durante décadas, la remolacha fue pilar fundamental de la economía agrícola provincial, y ahora, más que nunca, la búsqueda de alternativas rentables y sostenibles se ha convertido en una prioridad existencial para muchos agricultores, invitan a través de un comunicado en el que explican que ya se han reunido con agricultores del Páramo Bajo para explicarles las características del cultivo, que ya tiene en León 37 hectáreas en Valcabado del Páramo.

"En este escenario de incertidumbre, un cultivo poco convencional, pero con un potencial prometedor empieza a resonar con fuerza: la adormidera", cuenta la firma.

Alcaliber, la única compañía autorizada en el país para el cultivo y la transformación de adormidera, anunció que ha celebrado una reunión este martes con agricultores del Páramo Bajo de Léon, en La Bañeza, en la que ha analizado el potencial del cultivo en la provincia.

Conchita González es pionera, según la empresa, en el cultivo de adormidera en la provincia. Esta campaña ha cultivado 37 hectáreas en Valcabado del Páramo, en búsqueda de nuevos cultivos que puedan ofrecerle la rentabilidad que ya no encuentra en los cultivos de regadío tradicionales. “Hay que esperar a la cosecha, pero por el momento el cultivo evoluciona muy favorablemente”, valora González, que se plantea ampliar la superficie en próximas campañas.

Modelo agronómico compatible

Una de las principales bazas de la adormidera como cultivo alternativo de regadío en León radica en su adaptabilidad a las condiciones de la provincia. Según lo estudiado por la industria, la adormidera se adapta bien a los suelos profundos y bien drenados de León. Además, no requiere una inversión en maquinaria completamente nueva para su cultivo.

Otro aspecto relevante es que actúa como un cultivo mejorante en la rotación de cultivos, ya que mejora la estructura del suelo, aumenta porosidad y puede incrementar la productividad de cultivos siguientes (15-20%).

Esto, sumado a un ciclo corto (menos de 150 días de marzo a julio) y unos bajos costes en insumos (no es un cultivo excesivamente exigente en cuanto a fertilización), contribuye a la viabilidad económica del cultivo.

Un cultivo rentable

Uno de los valores añadidos de la adormidera "es la rentabilidad casi asegurada para el agricultor". "Las condiciones de la campaña se fijan desde el inicio del cultivo, a través de contratos y con precios estables, lo que proporciona una certidumbre que contrasta con la volatilidad de otros mercados agrícolas", añade.

Los rendimientos medios se sitúan entre los 2.250 kg por hectárea. Con un precio medio de 1–1,15 €/kg, los ingresos medios pueden alcanzar los 2.250 -2.600 €/ha, dejando un beneficio neto de entre 1.150 y 1.500€/ ha, tras descontar unos costes medios de 1.100 €/ha. Es crucial destacar que el umbral de rentabilidad se sitúa en los 1.000 kg por hectárea, un objetivo alcanzable con las técnicas adecuadas y el asesoramiento de Alcaliber, tal y como se compromete la promotora.

Las cifras de la adormidera

España se ha consolidado como un actor clave en la producción mundial de adormidera legal. La empresa Alcaliber, con la planta de extracción en Toledo, es la única autorizada en el país para su cultivo y transformación. Su modelo de negocio, basado en la contratación directa con los agricultores, ha generado un caso de éxito consolidado.

Esta campaña se cultivan en España 8.700 hectáreas de adormidera, con 2.400 hectáreas en Castilla y León y el resto en Castilla-La Mancha. Estas cifras demuestran una recuperación del cultivo tras el retroceso provocado por la pandemia, y se espera un crecimiento continuado en el futuro.

España es, de hecho, el segundo productor mundial de opio legal y uno de los principales productores de morfina y adormidera rica en codeína a nivel global, lo que subraya la importancia y el éxito de este sector regulado en el país.

Insistenen su propuesta y la industria concluye en su comunicado que "la adormidera emerge como una alternativa seria y prometedora para la remolacha en los campos de León, especialmente tras el vacío dejado por el cierre de la planta de La Bañeza. Su potencial de rentabilidad, su menor demanda hídrica y su compatibilidad agronómica la posicionan como un cultivo estratégico para la diversificación y la resiliencia del sector agrario leonés".