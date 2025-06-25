El Miteco deja ahora en manos del Mapa el coste de los daños del lobo, denuncia Asaja

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La asociación agraria Asaja ha reclamado este miércoles que el Gobierno saque al lobo del Listado de Especies Silvestres en Régimen de Protección Especial (Lespre), así como un paquete de ayudas «realistas» para compensar los daños que produce en las explotaciones ganaderas.

En un comunicado, esta organización ha criticado este miércoles que, «mientras Europa da un paso al frente y permite controlar al lobo en toda España, el Ministerio para la Transición Ecológica se aparta y deja el problema —y sus costes— en manos del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA)».

Miembros de Asaja han asistido este miércoles a la Mesa de diálogo para la coexistencia del lobo, convocada por el secretario de Estado de Medio Ambiente, Hugo Morán, quien, según esta organización, ha señalado que es el Mapa «quien tiene la competencia de la gestión de los daños, incluidas las indemnizaciones por ataques de lobos y conejos».

«El resultado es que el asunto queda en el aire» y «nadie concreta cómo ni cuándo se compensarán los daños»; «mientras, las competencias se reparten entre despachos y, el que vuelve a pagar el precio, es el ganadero, que cada día pierde animales sin saber quién va a responder», ha sentenciado.

Ante esta situación, Asaja demanda que Agricultura «actúe con urgencia y diseñe un «nuevo marco de ayudas que proteja a las explotaciones», con «indemnizaciones rápidas».

A su juicio, «la coexistencia no puede convertirse en una excusa para mirar hacia otro lado; hay que proteger al lobo, sí, pero, sobre todo, al que lo alimenta sin querer: al ganadero».

Asaja ha recordado que la modificación de la Directiva de Hábitats de la Unión Europea (UE), que se traduce en una rebaja del nivel de protección del lobo, es fruto de las protestas, informes y la presión política del sector ganadero en España y en Bruselas.

Es «una victoria del campo que no puede acabar en papel mojado», han apuntado antes de añadir que la gestión del lobo ha de ir acompañada de «recursos, compensaciones y voluntad política».

Desde este marte, el lobo ya ha perdido este martes su protección estricta en la Unión Europea. La rebaja del estatus legal de la especie ha sido publicada oficialmente y entrará en vigor en 20 días: a partir del 14 de julio. Esta modificación activa la cláusula de la ley española contra el desperdicio alimentario que permitirá cazar lobos también al sur del río Duero por primera vez en más de tres décadas.

El cambio en la directiva de Hábitats de la UE conlleva que el Canis lupus pase de ser una de las especies «que requieren una protección estricta» al sur del Duero a estar colocada en el grupo menos protegido «cuya explotación puede ser objeto de medidas de gestión», es decir, cazarse, sin matices.

El proceso comenzó cuando la Unión Europea cambió el pasado mes de diciembre el estatus del lobo de «estrictamente protegido» a simplemente «protegido", lo que abrió la puerta a la caza limitada de la especie. Esta decisión, que entró en vigor el 7 de marzo de 2025, se basa en la adaptación del estatus de protección del lobo al Convenio de Berna, que fue modificado con el voto en contra de España.