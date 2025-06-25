Astorga celebra el Expo & Drift con los coches más audaces

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

El Ayuntamiento de Astorga, a través de la Concejalía de Fiestas, ha presentado este miércoles el 1º Evento Expo & Drift en el Palacio de Gaudí. Esta cita automovilística será el punto de partida de las Fiestas de Astorga 2025.

La cita se celebrará el próximo sábado 5 de julio, en la avenida Ponferrada, que se transformará por un día en el epicentro del motor y la adrenalina. A partir de las 11.00 horas, comenzará la recepción de vehículos participantes, y desde las 12.00 horas el público podrá disfrutar de exhibiciones de drift, donde los pilotos demostrarán su destreza al volante. Durante todo el día, los asistentes podrán disfrutar de exhibiciones tanto de coches como de motos modificadas, la presentación oficial del vehículo de rally del piloto local Víctor Peña, concursos de tuning y preparaciones especiales, y el premio al mejor vehículo personalizado.

La jornada estará abierta a todo el público, incluyendo a quienes quieran asistir con su propio vehículo para exponerlo o participar.

La organización está a cargo del club Cazurros Motor León, con el apoyo del Ayuntamiento de Astorga y la colaboración de Asemac. En la presentación oficial, el presidente de Asemac, Pablo Peyuca, junto a David Álvarez, Laura Lires y Pablo del Río, del Club Cazurros, destacaron su ilusión por celebrar este evento en Astorga, con el objetivo de atraer a cientos de aficionados al motor.

La avenida Ponferrada será acondicionada para garantizar todas las medidas de seguridad, para permitir que el público disfrute de la experiencia.