Manuela Vega, centenaria en Santa Marina del Rey

Santa Marina del Rey celebró este martes el 100 cumpleaños de Manuela Vega García. Rodeada de familiares y amigos, la centenaria, que cumplió años el 24 de junio, sopló las cien velas en un día inolvidable. El Ayuntamiento le otorgó una placa y la Junta Vecinal, representada por su presidenta, Petri Sánchez, le entregó un hermoso ramo de flores. Emocionada, la homenajeada compartió un deseo que resonó en todos los presentes: «salud y paz para todos».