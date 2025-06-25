¿Qué es la adormidera, la amapola del opio?

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La adormidera (Papaver somniferum), conocida también como amapola de opio, es una planta herbácea anual de la familia Papaveraceae, originaria de Asia Menor y cultivada desde la antigüedad por sus propiedades medicinales, culinarias e industriales. Con su característico tallo erecto, que puede alcanzar hasta 1,5 metros, hojas azuladas y flores de pétalos blancos, rosados o púrpuras, esta planta ha despertado interés en León como una alternativa viable al cultivo de la remolacha, en un contexto de búsqueda de cultivos sostenibles y rentables.

Según el estudio de Labanca et al. (2020), publicado en Molecules, la adormidera es una fuente rica en alcaloides, compuestos químicos nitrogenados con efectos farmacológicos. Los principales alcaloides, como la morfina, codeína y tebaína, se extraen del látex que exsuda de las cápsulas inmaduras de la planta. Además, sus semillas, libres de alcaloides, son ampliamente utilizadas en la industria alimentaria para panes, repostería y aceites.

La planta prospera en climas templados y suelos bien drenados, condiciones que se alinean con las características agroclimáticas de León. Un informe de la FAO (2019) destaca que el cultivo de adormidera requiere menos agua que otros cultivos industriales, lo que la convierte en una opción atractiva frente a los desafíos del cambio climático.

Los usos de la adormidera son:

1 Farmacéutico: La adormidera es la principal fuente de opioides naturales utilizados en medicamentos para el tratamiento del dolor y la tos. Según la Organización Mundial de la Salud (2023), la morfina sigue siendo esencial en cuidados paliativos. En España, el cultivo para fines medicinales está estrictamente regulado por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS).

2 Alimentario: Las semillas de adormidera, ricas en ácidos grasos omega-6 y antioxidantes, son un ingrediente tradicional en la gastronomía europea. Un análisis nutricional de Food Chemistry (2018) resalta su contenido en calcio, magnesio y fibra.

3 Industrial: El aceite de semilla se emplea en cosméticos y pinturas, mientras que los residuos de la planta pueden usarse como biomasa o forraje, según un estudio de Industrial Crops and Products (2021).

La adormidera en León: una alternativa prometedora.