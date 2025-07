La plataforma vecinal de Chozas vuelve a exigir el arreglo de la LE-5523

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La Plataforma vecinal de Chozas de Abajo quiere manifestar el más absoluto rechazo a las declaraciones efectuadas por el Diputado provincial de Infraestructuras, Roberto Aller, al dar por hecho que la Diputación no va a iniciar las obras de reparación y ensanche de la carretera LE-5523 en el tramo Santovenia de la Valdoncina a Antimio de Arriba, hasta que el Ayuntamiento de Chozas de Abajo no lleve a cabo el proceso de expropiaciones que en su día se comprometió a llevar a efecto.

Para los vecinos «resulta indignante que se niegue de manera categórica a iniciar las obras comprometidas, descargando la responsabilidad en el Ayuntamiento utilizando la excusa de no haber llevado a cabo las expropiaciones a las que se comprometió» y recuerdan que «la legislación vigente exime a los Ayuntamientos de esa responsabilidad y deja meridianamente claro que las expropiaciones que se puedan producir son obligación de la Administración propietaria de la vía de comunicación». Por eso consideran que «si el Ayuntamiento de Chozas, por las razones que sean, no ha podido cumplir con el compromiso de llevar a efecto las expropiaciones, la solución al problema por parte del señor Aller no puede sustanciarse en una negativa a iniciar las obras. No sólo es un chantaje inadmisible sino que es un incumplimiento flagrante de la legalidad». La actual situación lleva a esta plataforma vecinal reclama públicamente que sea el propio presidente de la Diputación provincial el encargado de desbloquear la actual paralización de las obras, abriendo un proceso de negociación con el Ayuntamiento, estableciendo los plazos para el inicio de las obras aprobadas y asumiendo que será la Diputación la encargada de efectuar los trámites administrativos de las expropiaciones que resulten. Desde la Plataforma recuerdan que las obras comprometidas para la mejora de la carretera LE-5523 sólo afectan a un pequeño tramo y que queda por culminar el tramo entre Antimio y Mozóndiga.