UGT León anuncia acciones legales por el cierre encubierto de la azucarera bañezana

El acuerdo del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) de Azucarera se ha firmado este jueves en Madrid por parte de todos los integrantes de la mesa negociadora excepto la representación de UGT León. La mesa negociadora tuvo el pasado día 25 de junio su última reunión, tras el plazo de un mes fijado para consensuar las condiciones del ERE, un periodo que culminó con un preacuerdo que no pudo salvar el cierre de la fábrica de La Bañeza.

El único representante de UGT León, el presidente del comité de empresa de la planta bañezana, Benigno Pérez, se ha descolgado del acuerdo, por considerar que ha exigido una «negligencia» en su contenido, ya que «se ha tratado como un ERE lo que en realidad es un cierre encubierto», que tenía que haberse negociado al margen de este expediente y del comité intercentros.

Por este motivo, fuentes de UGT León ya han anunciado que llevarán el acuerdo a los tribunales.

Y es que después de un mes de negociaciones, el ERE supondrá finalmente el cierre de la planta bañezana, una actividad «clave» para la provincia de León, así como para mantenimiento del sector en la Comunidad. Según ha explicado UGT FICA León, «esto es lo que ocurre cuando las decisiones se toman lejos del lugar donde realmente impactan». En este sentido, ha puntualizado que se firman acuerdos «aparentemente positivos pero profundamente lesivos» para quienes sufren sus consecuencias directas.

Los responsables leoneses de UGT han acusado también tanto a la Junta de Castilla y León, como al Gobierno central y la Diputación de «venir a hacerse la foto» y de finalmente «no hacer nada para evitar este traumático cierre». Por este motivo, piden a la Junta de Castilla y León que constituyan de caracter urgente la mesa de trabajo para abordar alternativas al cierre de la planta de La Bañeza, y se fronte la reindustrializción de esta comarca que «va a quedar muy tocada». Inicialmente AB Azucarera Iberia anunció el ERE el pasado día 27 de mayo justificado por causas económicas, productivas y organizativas, que afectaría a 251 empleados de todos los centros productivos de la compañía, incluidas las oficinas de Madrid y Barcelona, lo que representa el 26,6 por ciento del total de la plantilla, integrada por 944 trabajadores, además del cierre de su planta de La Bañeza. El acuerdo alcanzado establece una rebaja en la extinción de contratos de trabajo de los 251 hasta los 194. Se han acordado adscripciones voluntarias entre las finalmente afectadas por el ERE, «siempre y cuando exista una permuta con una persona forzosa a ser despedida, intercambiándose ambas, siempre y cuando encaje a nivel operativo, organizativo y productivo». No obstante, la empresa tendrá «en todo caso la última decisión sobre esa voluntariedad y permuta». En este sentido, el listado nominativo final de personas trabajadoras afectadas se elaborará en base a esas posibles permutas y voluntariedades en los términos expuestos. De este modo, se podrán producir recolocaciones en los distintos centros de trabajo de la empresa y el listado final se conformará dependiendo de las circunstancias anteriormente mencionadas. Los despidos se llevarán a cabo entre el día 3 de julio de 2025 y el día 31 de agosto de 2025. No obstante, AB Azucarera Iberia tratará de desarrollar otra serie de actividades que no son la molturación de remolacha en el centro de La Bañeza, con la finalidad de tratar de postergar o retrasar la fecha de efectos de los despidos en la medida de lo posible. En este sentido, se tratarán de desarrollar actividades para las que necesitará unas 25 personas. Las personas que desarrollen la actividad de producto terminado serían despedidas en fecha 31 de octubre de 2025; las encargadas de pelletizado, el 31 de diciembre de 2025 y en cuanto a las encargadas de traslado de maquinaria, se desconoce la fecha exacta de la necesidad empresarial, pero se estima un periodo de un año aproximadamente. «Los periodos indicados son flexibles dependiendo de la actividad en cada caso», según el texto del preacuerdo al que ha tenido acceso Europa Press.

OTROS ACUERDOS

Entre los acuerdos alcanzados por los trabajadores y la empresa se encuentran la posibilidad de voluntariedad en el ERE con permuta con una persona cuyo despido estaba inicialmente previsto como forzoso, a igualdad de condiciones y circunstancias laborales, «correspondiendo a la empresa la última decisión sobre la aceptación de la voluntariedad». En caso de recolocación de personal de La Bañeza en los centros de trabajo zamoranos de Toro y Benavente, se dará prioridad a las personas cuya edad esté comprendida entre 55 y hasta el cumplimiento de 58 años.

